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5年前接種AZ疫苗…作家王浩一愛女漸凍37歲逝 關聯性惹質疑

台灣新聞組／台北21日電
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王澧綾因罹患俗稱「漸凍症」的肌萎縮性側索硬化症辭世。(取材自臉書)
王澧綾因罹患俗稱「漸凍症」的肌萎縮性側索硬化症辭世。(取材自臉書)

已故作家王浩一37歲女兒王澧綾因罹患俗稱「漸凍症」的肌萎縮性側索硬化症（ALS）於3月12日辭世，知名精神科醫師王浩威描述王澧綾發病時間點時，剛好提及當時接種兩劑AZ疫苗後就出現症狀，網友們討論可能是疫苗引起ALS。對此，疾管署指出，依照臨床與研究資料顯示，目前並無證據支持新冠疫苗會增加ALS的發病風險。

王浩威於臉書PO文，指出他的姪女王澧綾於2021年7月與11月接種兩劑AZ疫苗後，於同年底開始出現肌肉不自主顫動、行動遲緩等異常情形，後續經多家醫院神經內科診斷，確認為漸凍症。ALS好發於40至70歲族群，姪女年紀輕卻得病，且病程快速。

他指出，姪女當時年僅32歲，醫師評估並非典型的家族遺傳或常見發病年齡族群（多集中於40至70歲），因此對病因產生諸多疑問。不過，醫療團隊仍未能明確指出確切致病原因。

根據家屬描述，王女病程進展快速，從初期行走不穩，逐漸需仰賴助行器、輪椅，最終喪失語言、吞嚥及肢體活動能力，僅能透過眼動溝通。

儘管病情持續惡化，她仍積極查詢國內外治療資訊，包括實驗性藥物與另類療法，但多未見顯著效果。家屬也曾考慮安樂死與「斷食善終」等方式，但因身體狀況不允許而作罷。

王浩威指出，姪女面對疾病選擇接受與面對，並在有限身體狀況下持續與家人旅行、用餐，盡力維持生活品質。2024年家人曾陪同前往日本九州旅遊，留下珍貴回憶。

王浩威說，因為父親的離世，讓澧綾的身心造成重大打擊，病情明顯加速惡化。王浩威表示，姪女於3月12日下午在睡夢中安詳離世，家屬依其遺願，以低調簡單方式辦理後事，不對外公開告別式。

由於家屬提及症狀出現時間與疫苗接種時序相近，引發部分網友討論兩者是否存在關聯。不過，醫界普遍指出，肌萎縮性側索硬化症病因複雜，目前尚無明確證據顯示與COVID-19疫苗有直接因果關係，仍需進一步科學研究釐清。

衛福部預防接種受害救濟審議小組（VICP）召集人、台灣兒童感染症醫學會理事長邱南昌表示，臨床與研究資料顯示，目前並沒有證據支持疫苗會增加發病風險，漸凍人的致病原因目前認為與遺傳及體質較為相關，即使是年輕人也可能會發生ALS，依照國內外現行的研究顯示，並無法證明新冠疫苗會增加漸凍人發生率。

疾管署發言人林明誠表示，新冠疫苗大規模施打以來，世界衛生組織（WHO）、歐盟藥品管理局（EMA）、美國疾病管制與預防中心（CDC）等機構都建立嚴密的疫苗不良反應通報系統。

林明誠說，AZ疫苗已被證實的罕見嚴重不良反應包括血栓併血小板低下症候群（VITT）或格林-巴利症候群 GBS（一種急性周邊神經病變），但未發現AZ疫苗與漸凍症（ALS ）發生率增加有任何關聯，也從未將 ALS 列為疫苗的副作用，打AZ疫苗後發生漸凍人症，最可能的原因是時間上的巧合，現在未有科學證據能支持有因果關係。

知名作家王浩一（圖）去年辭世，女兒王澧綾也因罹患漸凍症於3月12日辭世。( 圖／...
知名作家王浩一（圖）去年辭世，女兒王澧綾也因罹患漸凍症於3月12日辭世。( 圖／台南市文化局提供)

圖為AZ疫苗示意圖。(本報資料照片)
圖為AZ疫苗示意圖。(本報資料照片)

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