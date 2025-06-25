捲父債遭叔伯斥忘恩負義 藝人林柏宏：從未罵父流浪狗

林柏宏回應風波。（本報資料照片）

藝人林柏宏因父親欠債不還爆家醜，親叔伯出手對媒體爆料，直指林柏宏「忘恩負義」，罵父親流浪狗。昨午林柏宏四叔現身，痛罵兄嫂「很惡劣的大騙子，只會騙兄弟，不敢騙外面的人」，受叔伯照顧多年的林柏宏不知感恩。面對家族爆料延燒，林柏宏透過經紀人回應「從未罵父流浪狗」，「上一代的金錢糾紛，我無法了解實情也無力參與」。

林柏宏的父親在四兄弟中排行老三，因投資失利，另外三兄弟都曾借錢相助，林柏宏跟哥哥求學時期也曾住在二伯家，學費也常由二伯代繳。林柏宏四叔戴墨鏡跟口罩受訪，透露林柏宏父親在宜蘭經營女性服飾店，他約莫借出550萬台幣（約18.7萬美元），說自己是全家「第一個受害者」，他去年先寄出存證信函，接著雙方簽協議書，每月還5000元台幣，目前是都有還錢，而林柏宏過去有需要時也會跟自己借錢。

四叔表示，他是看到二哥跟林柏宏溝通時，林柏宏那種態度，不像對長輩，連一聲「二伯」都沒叫，覺得傷心才開始蒐集證據，表示不是要林柏宏還錢，而是林柏宏千拜託萬拜託還債合同不要曝光讓媒體知道，林柏宏父親雖說有誠意處理，但無下文。

林柏宏回應說：「我從成年以來就工作負擔自己的生活，支助父母親的生活開銷，並為他們償還多筆債務至今。和伯叔很少見面且久未聯絡，他們不清楚我和父母的相處細節，而上一代的金錢糾紛，我無法了解實情也無力參與。」

郎祖筠曾與林柏宏合作過。（記者王聰賢／攝影）

郎祖筠為YT實境節目「Fun演生活學」宣傳，提到林柏宏因父欠債遭叔伯指控「忘恩負義」一事，郎祖筠直言：「我真覺得這是家務事，更何況是父執輩的事，清官難斷，外人沒什麼好說。」也說：「他的工作態度很好，合作是愉快的。」