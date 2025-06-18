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陳彼得在陸辭世享壽82歲 劉文正、崔苔菁都唱過他的歌

台灣新聞組／綜合18日電
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資深音樂人陳彼得過世，享壽82歲。(取材自微博)
資深音樂人陳彼得過世，享壽82歲。(取材自微博)

台灣知名歌手陳彼得橫跨創作、製作與演唱多個領域，活躍華語歌壇數十年，對兩岸流行音樂影響深遠。昨傳出他已於本月14日在成都辭世，享壽82歲，消息經由其兒子證實。

陳彼得於1971年出道，代表作有《一剪梅》《遲到》《阿里巴巴》《一條路》《無言的結局》等經典歌曲。他也是國語流行音樂中首位引入美式搖滾與饒舌元素的音樂人之一，音樂風格前衛大膽。他為崔苔菁打造多首經典之作，包括1973年的團康聖歌《歡樂年華》，以及《乘風破浪》、《煙火》、《默許》等膾炙人口的作品。

陳彼得為歌曲《一剪梅》譜曲，隔年該曲成為同名電視劇片頭曲。自此，他創造一首歌捧紅一個人的神話出現，費玉清憑《一條路》《一剪梅》《幾度夕陽紅》等在歌壇大紅大紫；劉文正憑《遲到》《一段情》紅遍海峽兩岸，還有鳳飛飛、高勝美、高凌風、凌峰、楊帆、江淑娜、楊林、黃仲崑等歌手，均因為唱過他創作的歌曲而走紅。

據悉，陳彼得自1988年起逐步將事業重心轉往中國大陸，並於2002年定居北京成立音樂工作室。2018年，他驚喜現身大陸選秀節目《中國好聲音》第4集舞台演出，當場獲得哈林、周杰倫、李健等導師起立鼓掌致敬，盛讚他「活到老，唱到老」。

阿里巴巴 中國好聲音 劉文正

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