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蔣萬安撕掉權貴標籤走自己的路 兒蔣得立挺爸更上層樓

記者陳洛薇、唐筱恬、林新輝／專題報導
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蔣萬安夫妻抱著蔣得立（中）在滿月酒亮相。（本報資料照片）
蔣萬安夫妻抱著蔣得立（中）在滿月酒亮相。（本報資料照片）

蔣家後代，切不斷的血緣關係，蔣萬安出國念名校，以新手之姿當選立委，兩任立委就參選市長，成為最年輕的台北市長，從政路一路順遂。政壇明星加上蔣家第四代的雙重身分備受矚目，蔣萬安說，曾被貼上「權貴子弟」的標籤，但他用實力證明自己，走出自己的路，「屬於我的標籤，別人撕不掉；不屬於我的標籤，別人怎樣也貼不上來。」他鼓勵兒子不要怕被貼標籤。

大兒子「大寶」蔣得立4歲就陪爸爸就任立委走紅地毯，穿著小西裝別上領帶，萌翻國會。台風穩健走紅毯的小男孩長大了，市長爸爸被外界看好未來可能「更上一層樓」選總統，如果有這一天會支持嗎？蔣得立說：如果這是他的選擇，我會支持，「會建議他穿西裝」。

蔣萬安上任台北市長後，台北市辦過兩次台北時裝周，蔣萬安第一年換上棋盤格裝、第二年全身白西裝走秀，讓全場驚呼。蔣萬安透露，自己穿衣服有時還會徵詢「軍師」得立的意見。

萬安：像是台北市政府舉辦台北時裝周，我們會請台灣本土設計師，幫我設計三、四套服裝，但最後要選哪一套？我都一定會問得立的意見，得立眼光還滿精準的。而每年十月萬聖節，我要裝扮成什麼角色？我也會問得立意見，例如前年裝扮成日本漫畫航海王的劍士「索隆」、去年扮成漫畫咒術迴戰的「五條悟」，這些都是得立給我的意見。

前一陣子比較冷，我穿了一個毛衣，得立說太緊繃，要寬鬆一點才好看，也讓我知道年輕人在流行什麼。

問：外界都很看好蔣萬安可能選總統，得立怎麼看？

得立：我擔心他壓力會非常大，他現在已經壓力很大，每天晚上8點才回家吃晚餐，每周假日都感覺很累。

問：爸爸如果選總統，你會支持嗎？會怎麼建議他？

得立：就他的選擇，我會支持。穿個西裝吧！

問：網路上總有人政治立場不同，若有人質疑爸爸，心情會不會受影響？

得立：其實不會。我對爸爸政治事務沒有那麼關注，爸爸對我來說，就是一個家人，不是一個市長，對我來說，他就只是我的爸爸，而且我覺得爸爸都處理得很好、還OK。

問：會覺得姓「蔣」是個標籤或負擔嗎？

萬安：其實對我來講，我一直沒有覺得是沉重的負擔或是什麼標籤，我不管是在求學階段到後來擔任律師，我一直覺得「屬於我的標籤，我自己撕不掉；不屬於我的標籤，你要怎麼貼都貼不上來」，所以就是「好好的做自己」。我自己回想我以前從中學到大學，同學一定都知道我的身分，但是相處以後就知道，「其實萬安跟我們沒有不一樣」，得立在學校人緣不錯，有時同學跟他開開玩笑，他也能夠處之泰然，確實很成熟、懂事。

問：父親（指蔣孝嚴）當年有給市長什麼設限嗎？

萬安：我父親從來不會影響我任何決定。所以我跟太太都希望孩子朝興趣發展。像得立投入不少時間在童軍團上，也交到許多好朋友，我覺得也很好。

問：得立未來會想從政嗎？

得立：我目前沒有一個確定的方向，但凡事都可以「試試看」。雖然我看到爸爸當市長壓力真的很大，但我目前還不知道，都可以去試試看。

萬安：前一陣子學校做性向測驗，我跟我太太一直認為得立語言方面很強，結果測驗做出來，數學與空間分數非常高，也讓我們重新思考，得立也可以朝理科發展，他考試也對數學理解反應快。

蔣萬安（右）和蔣得立抱著睡覺。（圖／蔣萬安提供）
蔣萬安（右）和蔣得立抱著睡覺。（圖／蔣萬安提供）
走國會紅地毯 蔣得立四歲時陪爸爸走國會紅地毯。（圖／蔣萬安提供）
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童軍高考過關 蔣得立童軍高考及格。（圖／蔣萬安提供）
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