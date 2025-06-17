金馬影帝偷海膽？李康生被捕稱以為是廢棄池

李康生玩水撿起兩顆海膽被警方帶回調查。（取材自臉書）

金馬影帝李康生上個月到新北市貢寮海岸，在一處九孔養殖場涉嫌竊取兩顆海膽。養殖場主任從監視器發現報警，帶回製作筆錄後送辦。李康生昨在社群平台貼文，指整件事是「美麗的誤會」，當時他以為那是廢棄的九孔池。

李康生被控和許男5月22日晚間7時進入九孔養殖場，許男在岸上持手電筒照明，李康生下水捕撈海膽。吳姓業者透過監視器發現報案，會同警員到場時，李、許承認有在養殖場抓取海膽，並把水桶內的兩顆海膽丟回池內。警方將兩人帶回調查，並依竊盜罪嫌送辦。檢察官複訊後請回。

金馬影帝李康生上個月到新北市貢寮海岸的九孔養殖場，涉嫌竊取兩顆海膽成了被告，李指他以為那是廢棄的九孔池。（記者邱瑞杰／翻攝）

吳姓業者昨天說，養殖場先前曾因竊賊闖入捕撈九孔，把池底整齊排列的石頭打亂，有鮑魚、九孔和海膽被壓死。池內環境一旦遭破壞，後續處理也很繁瑣，所以會嚴格監控防範意外發生。李康生和許男當天一直向他道歉，他提出和解條件是捐款3萬6000元台幣（約1200美元）給養老院 或是孤兒院，李允諾並已捐款。

李康生昨在Instagram發文，指他長期受斜頸症困擾，有空會去浮潛放鬆脖子。當天加拿大 的同學回台北找他玩，相約去海邊浮潛消暑，因為浪大進到九孔池避風浪。

李康生說，當時晚上天色昏暗，他以為是廢棄沒人養的九孔池，才會下池子玩水，並且「愛現」，撿了兩顆海膽給同學看。等到池主和警察到場，才知道那裡是有人養的九孔池，覺得萬分抱歉。