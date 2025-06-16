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鄭愁予91歲辭世 達達的馬蹄成絕響 台灣學子都讀過他的詩

記者李芯／台北16日電
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詩人鄭愁予辭世，他的詩句「我不是歸人，是個過客」，寫下遊子情懷。（本報資料照片）
詩人鄭愁予辭世，他的詩句「我不是歸人，是個過客」，寫下遊子情懷。（本報資料照片）

詩人鄭愁予於美國時間6月13日凌晨4時辭世，享耆壽91歲。鄭愁予筆名出自楚辭，16歲就自費出版自己的第一本詩集，曾在「錯誤」一詩中寫下「我達達的馬蹄是美麗的錯誤」，廣為流傳。

鄭愁予生於1933年，本名鄭文韜，出生於中國山東濟南，籍貫為河北寧河。他在1949年舉家隨國民政府赴台，大學畢業赴美參與愛荷華大學「國際寫作計畫」，並取得藝術碩士學位，曾任教愛荷華大學、耶魯大學香港大學等校，2005年返台後先後擔任東華大學駐校作家、東海大學駐校詩人，並獲聘為幾所學校講座教授。

鄭愁予的筆名出自「楚辭‧九歌‧湘夫人」：「帝子降兮北渚，目眇眇兮愁予。」他在16歲時就自費出版了第一本詩集「草鞋與筏子」，他的「錯誤」一詩寫道「我達達的馬蹄是美麗的錯誤／我不是歸人，是個過客」，數十年來台灣學子皆讀過他的詩。

台大中文系系主任劉正忠指出，鄭愁予在五、六○年代樹立現代抒情詩的基本模式，將抒情主題結合五、六○年代貧乏且流離失所的時代背景，藉抒情來讓讀者得到紓解、緩和，也產生了不少經典。七○年代以後很多年輕詩人、剛學習現代詩寫作的學子，多多少少都受到他的影響。

劉正忠認為，鄭愁予最流通的詩集就是「鄭愁予詩集I」，由早期的作品「夢土上」逐漸擴大而成。若要找一則代表的篇章，他認為是「賦別」，開頭寫道：「這次我離開你，是風，是雨，是夜晚／你笑了笑，我擺一擺手／一條寂寞的路便展向兩頭了。」劉正忠說，這首詩濃縮了鄭愁予多種特質，有告別和流浪的情境、豐富的意象，以及詠嘆的迷人句法。

耶魯大學 台大 香港

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