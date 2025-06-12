我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

梁洛施為香港首富之子生3孩沒名分 牽手新歡認新戀情　　

川普金卡來了 500萬美元買在美永居權 官網正式上線

館長自曝汪小菲透過李進良牽線 2人12日晚將在「麻六記」用餐

特派記者陳宥菘／上海即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
網紅「館長」陳之漢10日晚間搭機落地上海浦東國際機場後，與團隊一同搭乘磁浮列車從浦東機場前往上海市區。（記者陳宥菘／攝影）
網紅「館長」陳之漢10日晚間搭機落地上海浦東國際機場後，與團隊一同搭乘磁浮列車從浦東機場前往上海市區。（記者陳宥菘／攝影）

網紅「館長」陳之漢造訪上海，12日進入行程第3天。館長中午在朱家角古鎮用餐時透露，晚上將前往新天地吃麻辣鍋，地點就是汪小菲創辦的「麻六記」。館長表示自己不認識汪小菲，對方透過館長的老朋友李進良牽線，希望可以邀請他到麻六記吃飯。館長此話一出，直播聊天室近6萬名網友瞬間炸鍋，也在PTT掀起熱議。

館長12日一早來到開車距離上海市中心約1個半小時車程、鄰近江、浙、滬交界的朱家角古鎮，感受江南水鄉及歷史人文之感。館長也搭上遊船欣賞沿途風光，並在景區內用午餐。

館長吃飯時聊到今天下半場的行程時說，本來想晚上去豫園，但因為周邊的上海城隍廟下午4時就關了，他想要去拜拜，因此行程提前到下午；晚上則去新天地商圈。

館長接著說，自己的一個老朋友李進良醫生告訴他，一個在台灣發展的中國人汪小菲，「說希望可以邀請我吃飯，去他那邊（麻六記）」，「我想說好啊，我跟他不認識，但他的朋友（指李進良）跟我很好」。館長說，「他店應該也不錯啦，吃麻辣的。」

一旁的導遊說，麻六記屬於川菜口味，偏辣。且晚上正好可以逛逛新天地。

館長中午用餐時，在館長自己的YouTube頻道約有5.9萬名網友線上觀看。當館長提到將和汪小菲共進晚餐，聊天室掀起熱烈討論。有網友說，「汪小菲不ok汪小菲不ok汪小菲不ok」，也有網友質疑汪小菲是不是想帶貨。有網友留言說：「汪小菲三個字 網炸了！！」。

這個消息在PTT八卦版也掀起熱議。有網友說「誰蹭誰流量不好說」、「不就館長現在有流量 會有人跑來蹭」，也有人留言問道：「汪小菲在中國是正面還是負面？」。也有網友呼籲館長不要去見面，指「會被罵翻」。

館長昨11日晚在飯店吃宵夜時，本想一嘗中國知名麻辣鍋「海底撈」，但點外送時意外點成麻辣燙。今晚終能得償所願。

另外，館長此行受到不少關注，11日他在上海街頭被路人問「你是哪國人」，後來在遊覽車上表示「我是哪國人，中華民國啊，怎麼了嗎？」。臉書粉專「噁名昭彰」11日貼出截圖，疑向中國「國家安全機關舉報受理平台」舉報陳之漢在上海「於直播中疾呼中華民國，意圖分裂我國領土完整」。該文還貼出成功舉報提交信息的頁面，並附有舉報編碼。　

汪小菲 中華民國 YouTube

上一則

馬英九4度訪陸將出席海峽論壇 馬辦：馬習三會是假消息

延伸閱讀

李湘用實力炫富 帶女兒王詩齡在英掃貨Labubu

李湘用實力炫富 帶女兒王詩齡在英掃貨Labubu
陸主持人帶女兒到泡泡瑪特公司掃貨 買限量Labubu買成「批發商」

陸主持人帶女兒到泡泡瑪特公司掃貨 買限量Labubu買成「批發商」
台網紅「館長」訪上海被問「哪國人」 還有人要他救柯P

台網紅「館長」訪上海被問「哪國人」 還有人要他救柯P
汪小菲帶兒女嗑高檔燒肉慶兒童節 馬筱梅洩真正目的

汪小菲帶兒女嗑高檔燒肉慶兒童節 馬筱梅洩真正目的

熱門新聞

現金交易仍為台灣主要消費型態，店家以手摸錢，如又接觸食物，恐引起交叉汙染，為此，食藥署宣布食安新制，如有上述違規開罰。(記者劉學聖／攝影)

餐飲人員「禁找錢再碰食」 台攤商喊：做不到

2025-06-04 19:52
被封為「車模界林志玲」的知名模特兒，在醫美診所打完「牛奶針」後陷入昏迷了13天。 （取材自臉書）

「車模界林志玲」打牛奶針 當場無呼吸心跳 已昏迷13天

2025-06-06 02:17
洪姓女子33年前到美國攻讀碩士，隨即音訊全無，家人聲請死亡宣告，否則難以辦理繼承遺產，不過被法院駁回。(記者林宛諭／攝影)

台女來美念碩士 33年無音訊 家人聲請死亡宣告 法官駁回

2025-06-11 09:22
自稱以「和平大使」身分首次訪問中國大陸的網紅「館長」陳之漢10日晚間搭機落地上海浦東國際機場，他表示，民進黨多年來的選舉策略都是靠中國恐懼而獲得選票，此行的主要目的是要戳破民進黨的謊言。記者陳宥菘／攝影

台網紅訪上海：我全程直播 來戳破民進黨謊言

2025-06-10 11:19
館長原本的好心情明顯受到影響。圖／摘自YT

當眾被逼問「你是哪國人」 館長尷尬變臉 畫面全放送

2025-06-11 09:24
海軍前上校艦長呂榮華6年前與部屬到KTV唱歌，帶也喝了不少酒的女軍官進飯店，呂卻意圖不軌，基隆地檢署依強制性交未遂罪起訴呂，一審判他4年6月徒刑，台灣高等法院駁回上訴。(本報資料照片)

脫衣吻下體…海軍艦長性侵女軍官未遂 判4年6月

2025-05-29 02:24

超人氣

更多 >
買了就後悔？好市多6類商品 最常引顧客不滿

買了就後悔？好市多6類商品 最常引顧客不滿
馬斯克道歉內幕曝光？川普周一深夜接了他的電話…

馬斯克道歉內幕曝光？川普周一深夜接了他的電話…
迪士尼世界3熱門景點設施將關閉 粉絲火大：不去了

迪士尼世界3熱門景點設施將關閉 粉絲火大：不去了
紐約白石鎮入室劫案是他們幹的 議員支持擁槍自衛：助辦照

紐約白石鎮入室劫案是他們幹的 議員支持擁槍自衛：助辦照
曾拿金掃帚獎… 岳雲鵬「長安的荔枝」演技開掛 網喊：改行吧

曾拿金掃帚獎… 岳雲鵬「長安的荔枝」演技開掛 網喊：改行吧