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從街頭走回書房 政論家南方朔78歲辭世

記者陳宛茜／台北11日電
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文化評論家南方朔9日下午辭世，享壽78歲。(本報資料照片)
文化評論家南方朔9日下午辭世，享壽78歲。(本報資料照片)

作家、政論家南方朔9日下午因肺炎辭世，享壽78歲，家人表示，將規畫舉辦追思會。南方朔年輕時曾策畫參與街頭運動，與周天瑞等人創辦新新聞雜誌，中年後從街頭走回書房，半生奉獻給閱讀和寫作。他形容自己是「漂流型知識分子」，認為記者和評論者要比其他行業更用功，才能領導時代。

南方朔本名王杏慶，1946年生，台大森林系、森林所畢業、文化大學實業計畫研究所博士結業。曾任中國時報記者、專欄組主任、副總編輯、主筆與新新聞總主筆，也曾在聯合報「名人堂」發表專欄文章。曾出版「語言是我們的居所」等書。

台大森林研究所畢業後，南方朔拿到美國大學提供的獎學金，沒想到那一年台美斷交，他毅然決定拒絕拿獎學金赴美的機會、選擇留在台灣「共赴國難」。媒體報導後他獲時任行政院長的蔣經國召見，個性反骨的他卻拒絕時任總統府秘書長蔣彥士為他安排職位。他曾和導演侯孝賢等人在大選前成立「族群平等行動聯盟」，對總統候選人及其陣營撕裂、分化族群的言行，提出批判與糾正。

南方朔當過記者，35歲時發現自己「簡單的寫作走不下去」，希望用接近學者的方式寫深度評論，以做「最用功的民間學者」自我期許。

記者曾參訪南方朔書房，書房有一半堆滿書，書房最高處放著祖先的牌位，「因為書是最崇高的，所以祖先牌位也應該放在最崇高的地方。」南方朔買書藏書相當瘋狂，一旦迷上了誰，就會瘋狂地收藏其所有的作品。他是張愛玲迷，不僅上天下海蒐尋張愛玲作品的繁簡字體版，就連張愛玲祖父張佩綸的著作也不放過。

南方朔不用電腦、不會上網，形容自己寧願「在沒有google的環境寫作」。每天除了澆花、遛狗，其餘時間都窩在書桌前，「大海太大，撿到一點算一點。」這是他的讀書哲學。

作家劉克襄是南方朔的多年鄰居，但他這幾天到阿里山爬山，聽到鄰居辭世的消息相當驚訝。劉克襄表示，兩人見面機會不多，回憶每次和南方朔打招呼，他總是笑得燦爛像個孩子。

台大 侯孝賢 阿里山

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