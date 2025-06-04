我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

200年前保險套長這樣 羊盲腸製成 紫外線檢測曝使用狀況

美中晶片、稀土戰誰占上風？美專家：美國擺脫依賴需要10年

楊麗花、吳晟、傅明光 獲政院文化獎

記者陳宛茜／台北4日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
第44屆行政院文化獎，客家建築匠師傅明光獲獎。(圖／客委會提供)
第44屆行政院文化獎，客家建築匠師傅明光獲獎。(圖／客委會提供)

文化部昨公布第44屆行政院文化獎，由楊麗花（林麗花）、傅明光、吳晟（吳勝雄）獲獎。文化部長李遠親自致電向得獎人道賀。頒獎典禮將於7月10日在台北市中山堂光復廳舉行，現場除了將頒授文化獎章、證書外，還有獎金100萬元台幣。

楊麗花生於1944年，型塑台灣大眾對於歌仔戲的集體記憶，作品橫跨野台戲、廣播、電視及電影等領域，影響力遍及華人圈。

文化部指出，楊麗花在80至90年代電視歌仔戲扮演小生角色，迄今仍讓觀眾記憶深刻。1991年，其主演的「呂布與貂蟬」在國家戲劇院演出，首度將歌仔戲引入國家級殿堂，2022年獲得傳藝金曲獎戲曲表演類特別獎肯定，並由台北市政府文化局公告為「無形文化資產保存者」及「傳統藝術藝師」。

傅明光生於1940年，擅長客家傳統建築修復技術。文化部表示，傅明光遵循古法純手工修繕，以瓦作整齊及不漏水為最大特色；他致力推動台灣傳統修復技術保存工作，為台灣土水修造技術（瓦作）的重要推手，經文化部認定為重要文化資產保存技術「土水修造技術」保存者。

吳晟生於1944年，自1970年代起專注於農民文學與鄉土詩創作，近百首詩篇描寫台灣農民生活，深刻探討命運與社會變遷。文化部表示，吳晟不僅是台灣重要的詩人與散文家，長期推動環境永續與人權保障，關心台灣鄉土與未來，為「文化行動者」典範。

第44屆行政院文化獎，詩人吳晟獲獎。(圖／吳晟提供)
第44屆行政院文化獎，詩人吳晟獲獎。(圖／吳晟提供)
第44屆行政院文化獎，歌仔戲巨星楊麗花獲獎。(圖／國家影視聽中心提供)
第44屆行政院文化獎，歌仔戲巨星楊麗花獲獎。(圖／國家影視聽中心提供)

華人

上一則

補助款之爭 蔣萬安稱官逼民反 9縣市赴政院要求依法編列

下一則

從創黨到反綠 「街頭小霸王」林正杰73歲病逝

延伸閱讀

NCC委員懸宕近一年 藍委：政院真想提合格名單？

NCC委員懸宕近一年 藍委：政院真想提合格名單？
政院拿地方救命錢情勒立院 霸道毫不掩飾

政院拿地方救命錢情勒立院 霸道毫不掩飾
政院擴大攬才 放寬全球頂大生赴台 達1條件可申請永居

政院擴大攬才 放寬全球頂大生赴台 達1條件可申請永居
被凍預算已解9成 在野：政院別再造謠哭窮

被凍預算已解9成 在野：政院別再造謠哭窮

熱門新聞

海軍前上校艦長呂榮華6年前與部屬到KTV唱歌，帶也喝了不少酒的女軍官進飯店，呂卻意圖不軌，基隆地檢署依強制性交未遂罪起訴呂，一審判他4年6月徒刑，台灣高等法院駁回上訴。(本報資料照片)

脫衣吻下體…海軍艦長性侵女軍官未遂 判4年6月

2025-05-29 02:24
日本觀光客喜歡到台北迪化街挖寶特殊小物。(聯合報系資料照)

日本遊客狂掃台灣1餐具 內行曝多用途：出國工作必備

2025-05-30 20:58
軟糖示意圖。圖/AI生成

赴泰嘗鮮1款軟糖 他回台被註記「終身不得捐血」

2025-05-27 15:55
台灣新北張男與年僅12歲的女童發生性關係，一審被判刑3年6月；示意圖。（本報資料照片）

25歲台男網戀12歲女童 24小時內床戰3回 挨告判3年半

2025-05-23 21:10
「街頭小霸王」林正杰。(本報系資料照)

民進黨創始黨員 「街頭小霸王」林正杰73歲逝世

2025-06-03 09:28
台國安人士今天表示，中國系統性操作新一波棄台論，內涵包括台灣在印太戰略不重要、台灣是挑釁者，以及強化或支持台灣防衛是挑釁中國等3種敘事元素，並藉由廣州科技公司遭網攻，塑造中國內部仇台情緒。路透

國安人士：中國以台灣不重要等3元素操作新棄台論

2025-05-29 16:10

超人氣

更多 >
房產稅水漲船高 7州研議老年人全面廢除或大幅減免

房產稅水漲船高 7州研議老年人全面廢除或大幅減免
這4款好市多商品 售價都很親民

這4款好市多商品 售價都很親民
命中帶財 4生肖30歲後注定翻身 屬這生肖人脈通錢脈

命中帶財 4生肖30歲後注定翻身 屬這生肖人脈通錢脈
川普新官方照曝光 半世紀以來首度不見「這一物」

川普新官方照曝光 半世紀以來首度不見「這一物」
蔣雨融被指護航中國大使哈佛演講 與中共關係很深

蔣雨融被指護航中國大使哈佛演講 與中共關係很深