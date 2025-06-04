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從創黨到反綠 「街頭小霸王」林正杰73歲病逝

台灣新聞組／台北4日電
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「街頭小霸王」林正杰當年入監前曾辦「街頭狂飆」運動，抗議司法已死。（本報資料照片）
「街頭小霸王」林正杰當年入監前曾辦「街頭狂飆」運動，抗議司法已死。（本報資料照片）

民主進步黨創始黨員之一、有「街頭小霸王」之稱的林正杰在3日凌晨過世，享壽73歲。左翼聯盟秘書長黃德北在臉書表示，「敬悼街頭小霸王、民主鬥士林正杰」。

林正杰的兒女也透過林正杰的臉書發出訃告，表示林正杰已罹患肺腺癌八年，但仍以堅毅與幽默陪伴他們走過生命旅程的高低起伏，「願我們都能將父親的風骨與真誠，轉化為前進的力量」。

林正杰早期曾為中國國民黨籍，後參與黨外運動，為民主進步黨創始黨員之一，個性剛烈直言、街頭運動衝鋒陷陣，有「街頭小霸王」之稱。後因不滿民進黨通過「台獨黨綱」，於1991年退黨；2016年恢復國民黨籍，2019年無法接受國民黨總統初選結果因而退黨。

林正杰曾經擔任台北市議員，任內與陳水扁、謝長廷並稱為「黨外三劍客」。後出任新竹市副市長、立法委員、中華統一促進黨黨主席、百萬人民倒扁運動第一任理事長等。

民眾黨主席柯文哲近期陷入司法爭議，民眾黨今年1月集結支持者「釘孤枝」(單挑)抗議綠色威權，當時也找來林正杰站台。林正杰當時致詞表示，他50年來追求民主政治，民進黨和南韓前總統尹錫悅差不多，甚至揚言到地檢署放一把火，不能讓民進黨欺負到這種地步，繼續下去台灣會倒。

「他算是衝動個性的人！」曾跟林正杰共事過的綠營人士回憶，1983年左右，林正杰不滿被告，率眾帶時鐘去台北地方法院抗議，準備送鐘（終）給法官，當時承審法官得知消息先離開，林就帶著眾人轉往總統府將鐘丟在總統府後門，在戒嚴時期，這算是很大膽的行為，所以被稱為「街頭小霸王」。

昔日戰友、創黨元老許國泰表示，林正杰身體不好，但他們兩、三個月前還一起吃飯，聽到他走了，相當難過。

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