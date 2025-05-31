我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華盛頓州貨車翻車 2.5億隻蜜蜂飛竄 警呼籲民眾避開

川普態度似有緩和 稱中國留學生「不會有事的」

私生子爭議…呂秋遠5千字反咬「女方求愛」 遭作家打臉

記者楊德宜／台北31日電
律師呂秋遠。(本報資料照片)
律師呂秋遠。(本報資料照片)

網紅律師呂秋遠遭疑始亂終棄爭議，他前晚大動作反擊，在個人臉書貼出15張與女方的Line對話截圖，發表逾5千字文章，指女方主動求愛下兩人發生性關係，但否認交往。對此，作家H在臉書公布女方提供的8張Line對話截圖，並摘要列出10點，直指內容已經完全符合一般男人追求女人的對話與流程，「我真無法欣賞，為了形塑形象去抹黑他人的行為。我受害過，我深知其苦」。

呂秋遠捲入私生子爭議，神隱近一個月後，29日晚間在臉書發布5421字長文反擊，並公開他與女方15張的Line對話截圖，反咬對方積極示愛，傳給他「最夯做愛地點」、「希望我帶她回家睡覺」等各種追求訊息，並列出日期和時間；他認兩人發生性關係，但否認交往，更批女方打官司、找媒體、上網爆料。他表示，他不會再針對私事受訪，「其實我很早就想退休，這樣的不實指控，剛好可以讓我順勢下台」。

「我決定提供所有證據，攤開所有真相」。呂秋遠表示，女方2年前主動聯繫他，於是到他的律師事務所擔任實習律師，沒多久就多次向他「輕微告白」，到職26天直接告白，「我已經被你迷暈了」、「我電腦裡滿滿都是你的照片、那些我上班翻到第一天就暈了」，兩人搞曖昧，後來發生性關係。

呂秋遠表示，對方提告說是希望法院留個紀錄，「事實上的理由就是，她要把這件事公開。她或許認為，呂大律師最害怕媒體公審，公開以後，我就會乖乖聽話就範」。又湊巧法院「忘了」遮蔽他的名字，之後鬧上新聞。他去身心科就診，女方還安慰他，「這種PUA的煤氣燈手法，當真發揮到淋漓盡致，我完全都相信她，我不會繼續被她傷害」，卻又爆料他就醫、寫成有憂鬱症

呂秋遠表示，女方要求他參加家庭的母親節聚會，他拒絕了，在他準備匯款30萬元，對方在臉書PO出第一篇爆料文，於是他終止匯款、全面封鎖。對方連續攻擊10天後，把私下偷錄的談判過程，擷取部份內容放上網，讓他無法接受。

「其實繼續沉默，本來也無所謂」。呂秋遠表示，「但是第一天上班就開始蒐集我的照片，沒事就會想跟我發生關係，找做愛最佳地點的人是誰？要不要好好想想再說？我會把所有訊息保留不刪，好好的給所有人看看，你到底是在上班，還是在設計老闆？」

作家H表示，從截圖當中可以得知，呂律師在對話中的調情，講到了要「養」女方。H表示，讀了女方的截圖，不會論斷誰對誰錯。他要討論的是呂先生發文背後的動機，以及欺瞞大眾的文字編排，對他來說，是有「惡意」隱藏在文字背後的，「而從這種行為，可以很自然地去推論呂先生的為人處世，都是抱著什麼意念在進行」。

網友則反應不一，網友表示，「這種事情一個巴掌拍不響吧」、「家務事被這樣炒作真的很不堪」、「對於讀者來說，試圖解釋絕對比默認來得好」。

呂秋遠公布他與女方的私訊內容。(取材自臉書)
呂秋遠公布他與女方的私訊內容。(取材自臉書)
呂秋遠公布他與女方的私訊內容。(取材自臉書)
呂秋遠公布他與女方的私訊內容。(取材自臉書)

母親節 退休 憂鬱症

上一則

外媒批台廢核 藍委：民進黨自斷手腳等人來打

下一則

台語辭典收台灣台語「罵人俗諺」 教育部遭疑去中國化

延伸閱讀

過期2年豬排上萬片流入市面 大多被台灣人吃下肚

過期2年豬排上萬片流入市面 大多被台灣人吃下肚
呂秋遠遭控渣男回擊5千字 公布私訊「她跟我搞曖昧」

呂秋遠遭控渣男回擊5千字 公布私訊「她跟我搞曖昧」
LINE「表情回應」新功能解鎖表情貼限制 按怒也行

LINE「表情回應」新功能解鎖表情貼限制 按怒也行
「陪老闆睡前聊天」週刊爆王文洋奪女大生初夜 開心給2疊鈔票

「陪老闆睡前聊天」週刊爆王文洋奪女大生初夜 開心給2疊鈔票

熱門新聞

台灣新北張男與年僅12歲的女童發生性關係，一審被判刑3年6月；示意圖。（本報資料照片）

25歲台男網戀12歲女童 24小時內床戰3回 挨告判3年半

2025-05-23 21:10
輝達執行長黃仁勳。記者余承翰／攝影

黃仁勳席開30桌感謝輝達台灣員工 指定3菜色

2025-05-21 12:03
海軍前上校艦長呂榮華6年前與部屬到KTV唱歌，帶也喝了不少酒的女軍官進飯店，呂卻意圖不軌，基隆地檢署依強制性交未遂罪起訴呂，一審判他4年6月徒刑，台灣高等法院駁回上訴。(本報資料照片)

脫衣吻下體…海軍艦長性侵女軍官未遂 判4年6月

2025-05-29 02:24
一名美國籍男子在台發生車禍，造成下半身癱瘓，上網分享自身遭遇。（取材自「Dull Men's Club」臉書社團）

美籍男子在台車禍致癱瘓 為官司困3年終於能回家

2025-05-23 23:00
軟糖示意圖。圖/AI生成

赴泰嘗鮮1款軟糖 他回台被註記「終身不得捐血」

2025-05-27 15:55
前經濟部長孫運璿曾在台北市小欣欣豆漿店吃早餐時，做出影響台灣半導體產業的重大決定。（取材自新北市副秘書長張其強臉書）

在這做了決定…台灣半導體產業點子發源地的豆漿店在哪？

2025-05-24 09:13

超人氣

更多 >
洛杉磯約70華人聚眾吸毒淫亂被抓 無身分者恐遞解

洛杉磯約70華人聚眾吸毒淫亂被抓 無身分者恐遞解
賣家多於買家 幅度史上最大…美房市即將大崩盤？

賣家多於買家 幅度史上最大…美房市即將大崩盤？
撤銷簽證？中國學生苦笑：川普好像照著習近平劇本做事

撤銷簽證？中國學生苦笑：川普好像照著習近平劇本做事
青島女孩江玉蓉哈佛畢業致詞暴紅 網：比川普有格局

青島女孩江玉蓉哈佛畢業致詞暴紅 網：比川普有格局
川普歡送馬斯克：他不會真的離開…贈金鑰匙表揚DOGE工作

川普歡送馬斯克：他不會真的離開…贈金鑰匙表揚DOGE工作