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104歲林友茂 世壯運搭檔李洋勝出 闡釋看美女養生3條件

記者洪子凱、戴永華／台北27日電
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104歲的林友茂（右）是金氏世界紀錄認證「最年長羽球選手」，26日和奧運金牌國手李洋（左）攜手打出精采好球。(記者曾吉松／攝影)
104歲的林友茂（右）是金氏世界紀錄認證「最年長羽球選手」，26日和奧運金牌國手李洋（左）攜手打出精采好球。(記者曾吉松／攝影)

金氏世界紀錄認證全球最年長羽球選手、104歲林友茂昨與金牌國手李洋搭檔在世壯運賽場進行表演賽。林友茂日前向輝達執行長黃仁勳分享長壽祕訣是「多看美女」，他昨解釋，還有3個附帶條件，包含「眼動手不動、心動不行動、上動不下動」。

昨天比賽，林友茂搭檔李洋，對上李洋父親李峻淯、李洋啟蒙教練鄭永成，雙方打11分制表演賽，過程有來有往，台北市長蔣萬安也出席，見證這場對決。林雖然已年過百歲，仍相當靈活，好幾次都能防守回擊對方的球，現場觀眾也熱烈回應，終場已11比9擊敗李峻淯、鄭永成，拿下表演賽勝利。

李友茂對自己表現很滿意，他說，看到李洋跟他搭檔，上場前就有信心能贏，也誇讚李的球很凶狠，讓他輕鬆很多，「頭盡量低下去，讓他打」，雙方默契很好。

李友茂說，代言世壯運後，很多人找他拍照，笑稱「以後出門要變裝了」。他從50歲開始投入羽球運動，維持每周打3次球的習慣。

此次世壯運有不少不老選手表現令人喝采，88歲林潘秀雲被稱為「噴射機阿嬤」，她勇奪85歲組100公尺、200公尺短跑、跳遠及三級跳共4面金牌。她曾罹患退化性關節炎及韌帶受傷等毛病，痛到無法走路，靠著堅強意志運動強化腿部肌群，搭配密集復健，終於重返賽場。79歲那年登上海拔5895公尺的吉利馬札羅山，成為台灣最年長、登上非洲最高峰的運動員。

宜蘭縣代理縣長林茂盛昨接見林潘秀雲，肯定其優秀表現，同場接受表揚的還有網球男子雙打60歲組冠軍得主林俊謀與鄧正忠。林茂盛說，3位選手以實力征服國際舞台，更是用生命詮釋「年齡只是數字」。

羽球 黃仁勳 輝達

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