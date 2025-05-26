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林昀儒／高承睿不敵日本 桌球世錦賽銀恨

記者蘇志畬／綜合報導
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林昀儒（左）、高承睿（右）25日在世界桌球錦標賽男雙決賽落敗。（美聯社）
林昀儒（左）、高承睿（右）25日在世界桌球錦標賽男雙決賽落敗。（美聯社）

台灣桌球男雙組合「柚香林萌」林昀儒、高承睿，25日在世界桌球錦標賽男雙決賽面對日本組合戶上隼輔、篠塚大登，雖然搶下第一、第三局，一度取得聽牌優勢，但最後連丟兩局，在五局大戰中「銀恨」。

林昀儒、高承睿首局雖然逆風開局，先被打出1比4的攻勢，但追平後連續得分，以11比6搶下；次局則是逆風開局後追不回差距，以5比11讓出。

第3局林昀儒、高承睿又是先掉分，但複製首局追分戲碼以11比7拿下，取得聽牌優勢；不料第4局雙方一路拉扯到6比6平手後連掉5分，林昀儒、高承睿以6比11輸掉，決勝第五局「柚香林萌」開局就一路落後，以6比11落敗。

林昀儒、高承睿在本屆賽事連續擊敗兩個中國大陸組合梁靖崑、黃友政及林詩棟、林高遠，四強賽再勝世界排名第一的法國勒布朗兄弟，連剋強敵的林昀儒、高承睿在金牌戰不敵日本組合，收下我國男雙在世錦賽首面銀牌，也是史上次佳成績。

中華民國男雙過去在世錦賽拿過3面獎牌，2013年莊智淵、陳建安奪金，蔣澎龍、張雁書則是在2001、2007年獲得銅牌。

身為台灣桌球男單前2好手，林昀儒、高承睿在今年2月新加坡大滿貫賽首度合拍，就以亞軍寫下台灣男雙在大滿貫賽的最佳成績，男雙世界排名衝上第11名，這次二度攜手再次以第2名作收。

林昀儒 日本 中華民國

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