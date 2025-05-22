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傳黃子佼、孟耿如結束5年婚姻 吳宗憲：能滾多遠就滾多遠

記者趙大智、葉君遠／台北22日電
黃子佼(左)和孟耿如的5年婚姻傳已悄悄結束。(取材自臉書)
黃子佼(左)和孟耿如的5年婚姻傳已悄悄結束。(取材自臉書)

黃子佼、孟耿如驚傳結束5年「孟不離佼」的婚姻？黃子佼這兩年深陷#MeToo風暴，且涉購買持有兒少性影像，被捲入的孟耿如展現堅毅，全程不離不棄，今年3月甚至被素人拍到去新北市三峽喝咖啡，沒戴口罩毫無遮掩，一家3口和樂融融，短短2個月卻傳出離婚，委任律師並未否認。吳宗憲聽聞離婚消息，認為兩人本來就該離婚，他如果是孟耿如的父兄，也會勸她早點離開黃子佼。

昨午新聞傳出後，黃子佼的恩師張小燕關機，好友陳鎮川、王貞妮都表示從未聽說。黃子佼先前的委任律師蕭棋云表示「不方便幫黃子佼回應，這需問我的當事人，但夫妻倆目前以未成年人的平靜生活為準。」

黃子佼雖然在2023年被掀出#MeToo案，去年還傳出黃給孟1億台幣安家費，希望她3年內不要離婚，但先前大地震時，兩人同在家裡呼應關心彼此的畫面流出，加上3月被拍到開心出遊的畫面，大家都認為孟耿如撐住了黃子佼。

10年前，孟耿如遇上黃子佼時她還不紅，戀情新聞出來後，她聲勢、運勢都攀至演藝高峰，等於是吃了他的紅利，而這兩年狀況反轉，她每次出來都要為他遭民眾網友抗議，演出的「我們與惡的距離2」戲分也大量遭刪減，從現實面上來說，兩人已不相欠。

她的工作、生活都跟黃子佼綁在一起成命運共同體，出事後，身邊好友都幫他想解套的方法，似乎唯有離婚或移民才能解決僵局，否則壓力幾乎要壓垮這個家。據查，兩人是否真的簽字離婚無法證實，甚至有人推測是「策略性離婚」，疑有為黃子佼脫產的目的在。

孟耿如的演藝工作大受影響，名字也已消失在「大慕影藝」藝人名單中。孟的經紀人昨露面時被問孟為何不離婚，回說「這都是她的選擇」，也表示與孟耿如已有一陣子未聯絡，雙方仍有合約，無暇解約，目前並未有演藝工作進行。

吳宗憲對於離婚消息表示：「講真心話，男子漢大丈夫就應該要有肩膀，更何況是自己闖下的大禍，不要禍及妻女，孩子更是無辜的。黃子佼在圈子裡面基本上就是一顆毒瘤，不斷地用他那一張犀利的嘴，在人家的背後惡意的造謠生事⋯⋯」

他更氣憤表示「我就是被害人！而年度最最噁心的；就是他帶著妻女溫馨喝咖啡的畫面！我完全不能接受。在演藝圈裡面，不斷地造謠不斷地以傷害別人為樂！他老早就社會性死亡了⋯⋯⋯有一點良知的話；能滾多遠就滾多遠，永遠不要再回來！」他痛罵就是黃子佼這種壞分子，才會讓台灣的藝能界變得如此不堪。

吳宗憲再度對黃子佼開砲。(取材自臉書)
吳宗憲再度對黃子佼開砲。(取材自臉書)

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