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奧運跆拳金牌陳怡安 世壯運斜槓擊劍賽獲佳績

記者洪子凱、江婉儀、劉懿萱／台北21日電
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曾奪奧運跆拳道項目金牌的國手陳怡安，20日參加世壯運擊劍賽事。（記者蘇健忠／攝影）
曾奪奧運跆拳道項目金牌的國手陳怡安，20日參加世壯運擊劍賽事。（記者蘇健忠／攝影）

世壯運昨進入第三天，曾在奧運跆拳道項目奪得金牌的國手陳怡安斜槓挑戰擊劍項目，在初賽取得三勝一敗成功晉級，可惜止步於八強。她表示，最近半年才加緊準備，獲得這樣成績已很滿意，參賽讓她重新認識自我。

陳怡安15歲時就在1988年首爾奧運跆拳道雛量級（47-51公斤）示範賽中奪金，是中華隊史上第一位奪得奧運金牌榮耀的女將。

陳怡安說，跆拳道與擊劍有部分相似，在距離感、時間差 、腳步的敏捷性，轉換上有優勢，她從2021年開始學擊劍，但後來遇到疫情中斷，直到遇到世壯運，這半年又開始練。

曾以全壘打王之姿征服棒球場的「棒球情人」高國輝，昨也挑戰高爾夫35+男子組，開啟生涯第一場正式高球賽，以109桿完賽。高也盛讚高球賽事在三座不同球場進行，以報名費3000多元台幣而言，具超高CP值，但也笑說「真的很緊張，第一洞開球就直接打到隔壁球道」。

同樣跨界挑戰高球的還有前職籃國手田壘，接觸高球也只有一年多，雖然沒有抓到小鳥，但還有不少平標準桿，最後以97桿完賽，過去練習多半就是90幾桿，有時狀況好可以打到8字頭，還在努力挑戰7字頭。

游泳項目也有不少亮點選手，曾在全大運單屆拿到五金好手的謝至琳，在女子30＋歲組200公尺混合四式中，以3分02秒33奪金，她挺著20周又5天孕肚直呼好累，但也很開心與寶寶一同完賽，更在自己微凸肚子寫上「20W5DAY」紀念。

日本和歌山市議會前議長會井上直樹（Naoki Inoue）昨參加50歲組鍊球決賽，拋出53.94公尺好成績拿下分組金牌。井上直樹在政壇上與台灣關係密切，且從學生時代就是選手；他說，兩年半前開始訓練，每天早上練習一小時，原本入選就很開心了，沒想到能夠拿到冠軍。

奧運 跆拳道 疫情

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