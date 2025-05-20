世壯運場邊互動…黃仁勳問百歲秘訣 羽球頑童：多看美女

輝達執行長黃仁勳（左）問百歲羽球頑童林友茂（右）長壽法寶，獲4字神回覆。圖為兩人17日出席世壯運聖火儀式。（記者曾原信／攝影）

輝達執行長黃仁勳 在台颳起旋風，得知同台參加世壯運開幕式的「羽球 頑童」林友茂高齡104歲，好奇詢問長壽秘訣；林友茂幽默回答「多看美女」，引起全場大笑。而世壯運第二天另一亮點，為31歲法國網紅、柔道教練盧卡斯（Lucas Schaefer），連闖四關獲得冠軍，他興奮地說：「5歲開始練柔道，這是第一次拿世界冠軍」，他感謝台灣「柔道男神」楊勇緯 賽前協助訓練，直言「賽後要遍嘗台灣美食」。

黃仁勳與林友茂都是17日世壯運開幕式的聖火代表，兩人分別代表「科技」、「共融」的大會主題，有趣的互動發生在開幕式後。

當時，林友茂拿著平板請黃仁勳簽名，黃得知林高齡104歲相當驚訝，詢問長壽秘密；林透過翻譯得知問題，不假思索回答「多看美女」，還以手指著周圍的女性，引起哄堂大笑，黃仁勳也微笑以對。

今年世壯運最高齡選手是105歲的泰國籍薩旺，林友茂是此次賽會的次高齡選手。林務局退休的他有4名女兒，和97歲的妻子住在台中市西區。

林友茂耳聰目明、老當益壯，沒有三高等健康問題，旁人每次喊他爺爺時，他都幽默地說「叫我老頑童就好」。談起養生秘訣，他說，運動是保持健康的泉源，50歲接觸羽球，從此結下不解之緣，「多說好話、多存好心、多做好事」則是他的人生哲學。

柔道奪冠的法國柔道教練盧卡斯，稱他因去年巴黎奧運期間，透過知名YouTuber幫忙見到偶像楊勇緯，兩人一起吃飯、拍片，楊告知台灣舉辦2025年世壯運，因此決定來台挑戰。

昨天，他在90公斤量級比賽連勝4場，其中第一場僅花12秒就以「釣袖進腰」獲得「1勝」，冠軍戰對上地主選手張昊維，雙方拚戰1分13秒後，盧卡斯以壓制獲勝。

「我第一次拿到世界冠軍…」盧卡斯說，5歲開始接觸柔道，柔道如今是他的工作，每天與學生一起訓練、比賽，他非常熱愛這項運動，很感謝楊勇緯和北市大教練們陪練，他還不忘誇讚偶像「勇緯太厲害了，在70公斤量級裡應是世界最頂尖的選手」。