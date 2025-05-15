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台9藝人涉閃兵案 多家公立醫院複檢 北榮：配合調查

台灣新聞組／新北15日電
台北榮總對於藝人涉嫌利用造假的醫療證明規避兵役一事，強調當事人複檢時間距今均超過5年以上，但會全力配合調查，釐清事實真相，毋枉毋縱。(本報資料照片)
台北榮總對於藝人涉嫌利用造假的醫療證明規避兵役一事，強調當事人複檢時間距今均超過5年以上，但會全力配合調查，釐清事實真相，毋枉毋縱。(本報資料照片)

藝人涉嫌利用造假的醫療證明規避兵役，新北市民政局長林耀長昨在議會回答議員質詢時表示，這件事涉嫌跟醫療院所勾結，除了體檢報告，還要到指定公立醫院複檢，目前知道的案件都是台北榮總負責複檢。不過，他晚間改口稱北部複檢醫院有三總、北榮、台大及軍醫院，「此次藝人閃兵複檢並非都在北榮」。

台北榮總對於新北市府昨晚澄清表示感謝，強調當事人複檢時間距今均超過5年以上，但會全力配合調查，釐清事實真相，毋枉毋縱。據了解，此次追查藝人中，複驗醫院並非全在北榮，北榮甚至不是負責最多案件的醫院。

藝人王大陸涉嫌透過造假醫療證明規避兵役遭查辦，檢警擴大追查發現多名藝人也涉案，昨天拘提多人到案。

新北市議員張維倩昨在議會質詢造假體健報告一事？民政局長林耀長答覆「涉嫌跟醫療院所勾結」。張維倩追問，體檢報告都不用複檢嗎？林回稱都要複檢，會指定公立醫院。張再問，從第一次體檢到複檢都造假嗎？是哪家公立醫院？林說，目前知道的案件都是台北榮總複檢。

張維倩詢問後續如何處理？林耀長表示，這些人因為涉及刑責，刑法部分循刑法罰則處理，該當兵的就會要求他們回來當兵。

另外，市議員李宇翔要求民政局提防堵機制。林耀長說，相關案件量刑不高，很多還是罰金刑，希望修法，從法律上從嚴處理以杜絕此事。

律師邱冠豪說，役男涉嫌故意逃避兵役，依妨害兵役治罪條例可處5年以下有期徒刑，若以偽造病歷捏造免疫或緩徵原因，則依刑法第偽造文書罪處5年以下徒刑。實務上，兩個罪大多判2到5月徒刑，可易科罰金，但若數罪併罰，合併執行刑就可能超過6個月，仍有可能入監。

他說，依兵役法規定，中華民國男子年滿18歲需服役，36歲除役，涉嫌逃兵的役男若未滿36歲仍需服役，超過36歲雖可免疫，但仍須接受處罰。

中華民國 王大陸

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