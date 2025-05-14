我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新書爆：拜登掩蓋衰退 2024餐會認不出喬治庫隆尼

樂視CEO賈躍亭離婚了 前妻甘薇否認拿40億人民幣

王偉忠製作「連環泡」諷政治 黃國昌看法律劇思正義

記者程平、李成蔭、林新輝／台北14日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
王偉忠、黃國昌 製表／程平
王偉忠、黃國昌 製表／程平

王偉忠黃國昌差十六歲，沒有交集到相互欣賞。黃國昌說，每次接受偉忠哥訪談都是一次成長，王偉忠欣賞黃國昌原因竟是從老國代到現在，能聽懂立委講什麼的不多。

王：新聞加進綜藝 很多被禁播

問：我們談「劇」，請問偉忠哥當上教父的心路歷程；主席很會追劇嗎？

王：我常講千金難買少年貧，兒時所有的玩具都是自己做，我帶全村那些小鬼一起做。我進電視台時沒有人會做電視節目，有國外回來葉天健（資深製作人），做「小人物狂想曲」，就是唱歌跳舞。我們做「綜藝100」，華視要做，我老師江吉雄要在台視做，後來華視跟張小燕講好，他們就留在華視，不讓我老師做。

我做新聞綜藝節目算是電視史上的創舉，因為我學新聞，我就把新聞素材放進節目裡，我做「連環泡」，不是有萬年國代嗎，我們就諷刺國民黨，我記得很清楚那集不能播，我跟電台的領導爭，還好電台不太敢得罪我這種大製作人。

不過做連環泡時電視台主管給我很大空間，我要特別要感謝那時的節目部經理張永祥，我們才把政治諷刺東西做出來。當時很多單元都不准播的，什麼老鄧小耳朵啊都不能播的。就這樣一路做下來，在那個時代，我算是先驅者。

還有，創作（創意）很重要。比如孫小毛，陶大偉要做兒童節目，他一直都跟孫越搭檔，做兒童節目製作費只能請一個製作人、一個主持人，主持人就是陶大偉。可是陶大偉非要孫越搭檔，我們請不起，陶大偉就問我：怎麼辦？我那時候喜歡看外國的一些資訊，看到芝麻街突生創意，我說我們做個布偶好了，去日本做了一個布偶，我正好會學孫越講話。這就是創作，這就是千金難買少年貧。

創造力就是你沒有資源的時候最需要的元素，像「老實樹」，你們小時候看到的那一棵是小樹，我當初要的是大樹，整個後面是森林，我跟電視台講、我跟美術指導爭後面要一個森林，因為我想到樹倒猢猻散這概念。

還有胡瓜，胡瓜是從康樂隊出來，偶爾上節目客串，我發現這小子很棒，我就找他，問你敢不敢訪問大牌？他說敢，我說好，如果被問的來賓講謊話，後面就會山崩地裂，地動山搖。

王：老實樹戳謊言 電視台賺翻

我記得第一集特別來賓是張帝，他坐後面等，我一進攝影棚發現大樹變成一棵小破樹，而且要用按鈕按樹才會倒，我都快瘋了，那怎麼辦，我說照幹。後來就請張帝進來，整個攝影棚就一個小桌子，上面一棵樹，我趕緊去借一個鑼。

就是那棵樹，胡瓜紅透半邊天，老實樹做了兩年多，幫華視賺了一、兩棟大樓。

很多東西就這樣子，無中生有，我覺得這才是創作的價值。我告訴自己，我做任何事情都要跟別人不一樣，做不一樣的事情對我來講是一個我身上的血液。

黃：東京愛情故事 觸動少年心

黃：我其實還滿喜歡看老實樹。我年輕的時候超喜歡看日劇鈴木保奈美跟織田裕二演的「東京愛情故事」，後來念法律，我看的都是法律劇，譬如美國有一部叫做Law and Order，有警察、檢察官、打擊犯罪、審判，那個編劇厲害的地方是說他會把一些困難的問題讓法律人去思考，那個法律規範在現實的世界合不合理？是不是真正的make sense？

對我來講，看劇是從小就喜歡的事情，現在會追Netflix。只是我有在想，台灣內容產業面臨的困境，像我小時候，我們看的一些綜藝節目滿有意思，是可以陪伴我們長大歡樂的回憶，但是不曉得從什時候麼開始，台灣的內容產業似乎有一點停頓。用停頓這個詞是一個正確的描述嗎？我不是專家，只是有這種感覺。

王：這是大問題，幹我們這行就是要全神貫注，不管是導演、製片，都要全神投入，導演發覺不對就要馬上喊卡，他必須不能妥協才能做出好東西，當然還要有影視政策各方面的配合，所以我現在為什麼做YouTube，做廣播，我希望我能幫這個行業做點事，前幾天我還訪問秦漢跟謝盈萱呢，我也訪問紀錄片導演、歌手、舞台劇、演唱會，我在這個圈子做了快50年，從20歲到現在。現在很多人沒有機會上電視接受訪問，因為媒體要衝流量，有流量他們才會問嘛，哦，對不起各位，我忘了你們也是記者，哈哈哈，不好意思。

有兩個東西是我要做的，比如眷村文化，這批當年來到台灣的人，像我爸就是這批人，現在都快走光了，我想把這個族群的故事延續下去，不管當年做光陰的故事也好，寶島一村也好，我希望可以一路下去。

第二個，我認為我們四年級生的長大過程很有意思，那時有聯考，我們碰到台灣經濟起飛、留學潮，滿好的年代，也比較公平，只要努力就有機會成功。影視音樂產業在華文世界表現也很好，股票也開始起飛，社會上各方面男女的感情或者流行東西剛剛進來，還有新浪潮電影、很多名牌，很有趣的年代。

給對方的一句話

黃：我挺感謝偉忠哥，人跟人之間就是有緣分，上他的節目跟我接受新聞媒體的訪談不太一樣，訪談的過程對我來講都是學習，而且每一次都能成長。如果真的問我要講什麼，我就是羨慕偉忠哥的生活，哈哈哈，我一開始就選錯了，但這就是人生。

王：以我們現在的國會來講，我覺得那個叢林什麼都有啊，我的天啊。那不是平常人能夠待的地方，還能把事情講得很清楚，還能達到一些老百姓想知道這個問題，怎麼去解決、有沒有解決的方式。現在他做主席了，也會有主席的形象，面對鏡頭他基本上有點不自然，我就跟他講，做自己。不管過程中會被人家批評，或可能覺得自己做得不好，只要再思進就好。

黃國昌 王偉忠 日劇

上一則

高雄雙罷劫總部傳解散 領銜人不退 彰化謝衣鳯案不成立

下一則

台大醫涉性侵病患 換醫院繼續執業惹議

延伸閱讀

王偉忠 vs. 黃國昌 說男人委屈、憶母賣香度難關

王偉忠 vs. 黃國昌 說男人委屈、憶母賣香度難關
大法官質疑憲訴法立法程序 立院代理人：司法應遠離議事爭議

大法官質疑憲訴法立法程序 立院代理人：司法應遠離議事爭議
憲訴法釋憲說明會 黃國昌：大法官護綠 吳思瑤：鬥臭司法

憲訴法釋憲說明會 黃國昌：大法官護綠 吳思瑤：鬥臭司法
93歲母「有點記不清」 王偉忠感傷：媽，別忘了我

93歲母「有點記不清」 王偉忠感傷：媽，別忘了我

熱門新聞

金門金城國中段考試題出現不雅字眼。（記者陳雅玲／翻攝）

金門1國中考卷「綠茶婊」、「精液豆漿」入題 教部要查

2025-05-11 09:18
宏仁集團總裁王文洋。(聯合報系資料照片)

74歲王文洋被爆包養小50歲「學生妹」藏私生子 遭討10億

2025-05-13 01:55
台中大雅高架橋下亂丟垃圾元凶抓到了，竟是一隻黃狗，黃狗由動物保護防疫處帶回。圖／台中市環保局提供

抓到了…台中高架橋下亂丟垃圾 凶手現身跌破眾人眼鏡

2025-05-10 12:40
台男阿信(化名)與妻子結婚後，妻子沉迷於道教信仰，自封為某天后，稱兩人同姓，如發生性行為生子是亂倫，拒絕同房；妻子更揮霍公司資金，導致公司被查封不動產。(本報系資料照)

妻子刻自己神像自封天后 拒絕同房稱會亂倫 他訴請離婚

2025-05-11 16:17
桃園18歲詹姓女高中生今天到台中被前男友刺死，校方獲悉消息震驚遺憾。圖為案發現場。(記者曾健祐／攝影)

前3名成績入學 桃園18歲儀隊女高中生慘遭前男友刺死

2025-05-10 10:41
台中市鄭姓老翁一家三口4月30日被警消發現，陳屍在房間內，鑑識人員入屋採證釐清死因。(記者陳宏睿／攝影)

疑遭詐數百萬釀悲劇 男穿紅衣褲死意堅 1家3口共赴黃泉

2025-05-01 02:26

超人氣

更多 >
顧客與美食專家建議：「熊貓快餐」這些菜不要點

顧客與美食專家建議：「熊貓快餐」這些菜不要點
川普出席沙國王室歡迎會 黃仁勳、蘇姿丰、馬斯克皆到場

川普出席沙國王室歡迎會 黃仁勳、蘇姿丰、馬斯克皆到場
共和黨稅務法案：65歲以上標準扣除額多4000元

共和黨稅務法案：65歲以上標準扣除額多4000元
不怕像中被加稅？這個超級大國準備反擊川普

不怕像中被加稅？這個超級大國準備反擊川普
金條太搶手 美國好市多祭出更嚴格購買限制

金條太搶手 美國好市多祭出更嚴格購買限制