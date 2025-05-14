王偉忠製作「連環泡」諷政治 黃國昌看法律劇思正義

王偉忠、黃國昌 製表／程平

王偉忠 與黃國昌 差十六歲，沒有交集到相互欣賞。黃國昌說，每次接受偉忠哥訪談都是一次成長，王偉忠欣賞黃國昌原因竟是從老國代到現在，能聽懂立委講什麼的不多。

王：新聞加進綜藝 很多被禁播

問：我們談「劇」，請問偉忠哥當上教父的心路歷程；主席很會追劇嗎？

王：我常講千金難買少年貧，兒時所有的玩具都是自己做，我帶全村那些小鬼一起做。我進電視台時沒有人會做電視節目，有國外回來葉天健（資深製作人），做「小人物狂想曲」，就是唱歌跳舞。我們做「綜藝100」，華視要做，我老師江吉雄要在台視做，後來華視跟張小燕講好，他們就留在華視，不讓我老師做。

我做新聞綜藝節目算是電視史上的創舉，因為我學新聞，我就把新聞素材放進節目裡，我做「連環泡」，不是有萬年國代嗎，我們就諷刺國民黨，我記得很清楚那集不能播，我跟電台的領導爭，還好電台不太敢得罪我這種大製作人。

不過做連環泡時電視台主管給我很大空間，我要特別要感謝那時的節目部經理張永祥，我們才把政治諷刺東西做出來。當時很多單元都不准播的，什麼老鄧小耳朵啊都不能播的。就這樣一路做下來，在那個時代，我算是先驅者。

還有，創作（創意）很重要。比如孫小毛，陶大偉要做兒童節目，他一直都跟孫越搭檔，做兒童節目製作費只能請一個製作人、一個主持人，主持人就是陶大偉。可是陶大偉非要孫越搭檔，我們請不起，陶大偉就問我：怎麼辦？我那時候喜歡看外國的一些資訊，看到芝麻街突生創意，我說我們做個布偶好了，去日本做了一個布偶，我正好會學孫越講話。這就是創作，這就是千金難買少年貧。

創造力就是你沒有資源的時候最需要的元素，像「老實樹」，你們小時候看到的那一棵是小樹，我當初要的是大樹，整個後面是森林，我跟電視台講、我跟美術指導爭後面要一個森林，因為我想到樹倒猢猻散這概念。

還有胡瓜，胡瓜是從康樂隊出來，偶爾上節目客串，我發現這小子很棒，我就找他，問你敢不敢訪問大牌？他說敢，我說好，如果被問的來賓講謊話，後面就會山崩地裂，地動山搖。

王：老實樹戳謊言 電視台賺翻

我記得第一集特別來賓是張帝，他坐後面等，我一進攝影棚發現大樹變成一棵小破樹，而且要用按鈕按樹才會倒，我都快瘋了，那怎麼辦，我說照幹。後來就請張帝進來，整個攝影棚就一個小桌子，上面一棵樹，我趕緊去借一個鑼。

就是那棵樹，胡瓜紅透半邊天，老實樹做了兩年多，幫華視賺了一、兩棟大樓。

很多東西就這樣子，無中生有，我覺得這才是創作的價值。我告訴自己，我做任何事情都要跟別人不一樣，做不一樣的事情對我來講是一個我身上的血液。

黃：東京愛情故事 觸動少年心

黃：我其實還滿喜歡看老實樹。我年輕的時候超喜歡看日劇 鈴木保奈美跟織田裕二演的「東京愛情故事」，後來念法律，我看的都是法律劇，譬如美國有一部叫做Law and Order，有警察、檢察官、打擊犯罪、審判，那個編劇厲害的地方是說他會把一些困難的問題讓法律人去思考，那個法律規範在現實的世界合不合理？是不是真正的make sense？

對我來講，看劇是從小就喜歡的事情，現在會追Netflix。只是我有在想，台灣內容產業面臨的困境，像我小時候，我們看的一些綜藝節目滿有意思，是可以陪伴我們長大歡樂的回憶，但是不曉得從什時候麼開始，台灣的內容產業似乎有一點停頓。用停頓這個詞是一個正確的描述嗎？我不是專家，只是有這種感覺。

王：這是大問題，幹我們這行就是要全神貫注，不管是導演、製片，都要全神投入，導演發覺不對就要馬上喊卡，他必須不能妥協才能做出好東西，當然還要有影視政策各方面的配合，所以我現在為什麼做YouTube，做廣播，我希望我能幫這個行業做點事，前幾天我還訪問秦漢跟謝盈萱呢，我也訪問紀錄片導演、歌手、舞台劇、演唱會，我在這個圈子做了快50年，從20歲到現在。現在很多人沒有機會上電視接受訪問，因為媒體要衝流量，有流量他們才會問嘛，哦，對不起各位，我忘了你們也是記者，哈哈哈，不好意思。

有兩個東西是我要做的，比如眷村文化，這批當年來到台灣的人，像我爸就是這批人，現在都快走光了，我想把這個族群的故事延續下去，不管當年做光陰的故事也好，寶島一村也好，我希望可以一路下去。

第二個，我認為我們四年級生的長大過程很有意思，那時有聯考，我們碰到台灣經濟起飛、留學潮，滿好的年代，也比較公平，只要努力就有機會成功。影視音樂產業在華文世界表現也很好，股票也開始起飛，社會上各方面男女的感情或者流行東西剛剛進來，還有新浪潮電影、很多名牌，很有趣的年代。

給對方的一句話

黃：我挺感謝偉忠哥，人跟人之間就是有緣分，上他的節目跟我接受新聞媒體的訪談不太一樣，訪談的過程對我來講都是學習，而且每一次都能成長。如果真的問我要講什麼，我就是羨慕偉忠哥的生活，哈哈哈，我一開始就選錯了，但這就是人生。

王：以我們現在的國會來講，我覺得那個叢林什麼都有啊，我的天啊。那不是平常人能夠待的地方，還能把事情講得很清楚，還能達到一些老百姓想知道這個問題，怎麼去解決、有沒有解決的方式。現在他做主席了，也會有主席的形象，面對鏡頭他基本上有點不自然，我就跟他講，做自己。不管過程中會被人家批評，或可能覺得自己做得不好，只要再思進就好。