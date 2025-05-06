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曾罵柯文哲「雜碎」 名嘴吳子嘉判拘役30天、遭求償百萬

記者王聖藜／台北6日電
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民眾黨前主席柯文哲。(本報資料照片)
民眾黨前主席柯文哲。(本報資料照片)

美麗島電子報董事長、名嘴吳子嘉因不滿前民眾黨主席柯文哲、媒體人黃光芹批評電子報民調是假民調，以不堪入耳詞彙批評柯、黃，遭檢方依公然侮辱罪起訴；台北地院開庭，吳承認犯罪，法官判吳拘役30日，得易科罰金3萬元台幣(約1000美元)。可上訴。

法官審理認為，吳子嘉在密接時間、相同地點辱罵黃光芹、柯文哲數次，以一行為評價較為合理，吳的一行為同時侮辱2人，應依刑法從一重處斷。

柯文哲目前因案羈押禁見人在獄中，他與黃光芹向吳子嘉求償100萬元台幣，刑事法官審查，將求償案移由民事法庭分案審理。

起訴書指出，因美麗島電子報的總統大選民調被柯文哲、黃光芹批是假民調，吳子嘉2024年1月4日晚上8時許，於直播節目中公然對柯文哲、黃光芹以不雅的言詞辱罵。

其中，吳子嘉辱罵柯文哲部分，包括「混蛋」、「雜碎」、「小丑」、「狗」等，而對身為女性的黃光芹而言，吳子嘉出言辱罵的語彙，更是不堪入耳、難登大雅之堂，柯、黃女蒐證後，對吳提告公然侮辱罪。

檢方認為，吳子嘉經營自媒體，透過網路或傳媒故意公開羞辱他人，對他人的社會名譽或名譽人格可能會造成更大影響，要承擔較大的言論責任，經檢視，吳的前後文對照、相關言論顯然不是口頭禪，依公然侮辱罪起訴他，吳日前在審查庭認罪。

判決指出，吳子嘉不思理性評論時事，於直播節目上公然以言語侮辱柯文哲、黃光芹，缺乏尊重他人名譽的法治觀念，考量吳坦承犯行、尚未與柯、黃和解，審酌吳子嘉的素行、教育程度等，依法判決。

政治評論員黃光芹。(取材自臉書)
政治評論員黃光芹。(取材自臉書)
美麗島電子報董事長吳子嘉。(本報資料照片)
美麗島電子報董事長吳子嘉。(本報資料照片)

柯文哲 民調 民眾黨

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