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就愛麥當勞…許歷農「非主流」大老 謙謙君子超越黨派

本報記者程嘉文
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台北市前市長郝龍斌說，自從父親郝柏村離世後，許歷農幾乎每個月都會與他聯絡敘舊。對他來說，許伯伯是他非常尊敬的長輩，也明白許歷農是把對父親的懷念轉為對他的愛護及關懷。(取材自臉書)
台北市前市長郝龍斌說，自從父親郝柏村離世後，許歷農幾乎每個月都會與他聯絡敘舊。對他來說，許伯伯是他非常尊敬的長輩，也明白許歷農是把對父親的懷念轉為對他的愛護及關懷。(取材自臉書)

「老爹」許歷農與已故行政院前院長郝柏村同年出生，軍校相距4期，均獲蔣經國器重，李登輝時代都成為「非主流」大老。相較郝柏村霸氣十足，許歷農溫文儒雅，但意識形態更傳統。解嚴初期有政論雜誌形容，兩人都愛讀書，郝柏村看的多是科技新知，許歷農則是四書五經。

在退輔會任內，許歷農贏得「老爹」暱稱，喜歡麥當勞的他，被形容是蔣經國之後最儉樸、不擺架子的主委，在榮民圈甚得人望。

不管是否認同其政治主張，與許歷農相識的人都會承認，他是一位謙謙君子，沒有立場鮮明者常見的殺伐之氣，即使談到李登輝或民進黨，也鮮少疾言厲色。他擔任新黨國代期間，和民進黨國代蔡仁堅結為好友。後來蔡仁堅參選新竹市長，許歷農帶他走訪眷村，肯定其可以超越黨派之私。

許歷農另一身分，堪稱是全台年紀最大的網友。他用電腦與手機收發信件，以LINE和朋友對話，有時也在臉書抒發時局看法，自嘲「百歲老朽的自言自語」，回覆留言則署名「老爹敬禮」。

身為統派標竿人物，共產黨與民進黨都愛拿許歷農當政治工具：一方把他塑造成心向祖國的樣板；另一方痛批以他為首的退將，是台灣認同轉型過程的佛地魔。實際的許老爹是否符合被加諸身上的標籤？下面這段，可由讀者自行判斷。

2012年，記者跟隨許歷農率領的退將團，赴上海參加「中山黃埔兩岸情」論壇。出發前他特別提醒全團，在大陸務必謹言慎行，不要批評台灣政治。當晚，時任上海市委書記俞正聲設宴，盛讚許歷農推動統一的貢獻；許上台表示，創辦論壇是促進黃埔子弟情感，不代表官方立場，也非替任何人傳話。

民進黨 蔣經國 麥當勞

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