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黃子佼現身調解庭 高院命加保50萬、限制出境

記者王宏舜／台北3日電
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台灣高等法院審理黃子佼持有未成年人性影像案，2安排調解程序，至今黃已與10人和解。(記者王宏舜／攝影)
台灣高等法院審理黃子佼持有未成年人性影像案，2安排調解程序，至今黃已與10人和解。(記者王宏舜／攝影)

藝人黃子佼持有2259個未成年人性影像，被依違反兒少性剝削防制條例罪起訴，一審判刑8月徒刑，案件上訴台灣高等法院。高院昨安排調解程序，黃子佼至今已與10名被害人和解，不過在離開法院後，受命法官為確保審判順利進行，再加保50萬元台幣(1.6萬美元)，並限制出境、出海，保金累計85萬元台幣(2.7萬美元)。

黃子佼昨天仍穿著藍色上衣、戴白色鴨舌帽出庭，高院在4月28日時也曾開過調解庭，當時黃未出庭，但與5名被害人和解，昨天高院再安排黃和5名被害人調解，也全都和解。

黃子佼約於下午3時許離開法院，法官下午5時再度通知黃子佼與其律師，針對其強制處分與境管限制的部分開庭訊問。

黃子佼在偵查期間認罪，檢方命35萬元(台幣，下同)交保，但法院審理時，黃又翻供，檢方求刑7到9月。北院認為黃購買的未成年人性影像達2259個，兒童、少年人數有35人，犯行自然提高兒童及少年成為性剝削對象的危險性。

由於黃子佼購買行為促使性剝削「供需關係」存續，黃雖供稱是為「紓壓」而購買性影像，但性影像檔案中，兒童或少年供稱被拍攝時的年齡只有10到17歲，分別就讀國小至高中，嚴重侵害兒童及少年身心健全發展，因此判黃8月徒刑，併科罰金10萬元。

高院表示，此次加保為受命法官個人的「處分」，並非合議庭的「裁定」，黃子佼若不服可由「準抗告」救濟。

黃子佼 高院

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