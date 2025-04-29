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涉持未成年性影像 黃子佼與5被害人調解成立

記者林孟潔／台北29日電
藝人黃子佼。（本報資料照片）
藝人黃子佼。（本報資料照片）

藝人黃子佼涉購買持有未成年人性影像，一審判刑八月，併科罰金10萬元(台幣，以下同，約3082美元)，案件上訴二審中；台灣高等法院昨安排黃子佼與五名被害人調解，黃子佼未出席，由被害人家屬、告訴代理人及黃子佼委任律師出庭，庭期約一小時結束，最終與五名被害人成立調解。

高院指出，雙方調解條件和金額部分，因涉及當事人隱私及進行中案件細節事項，不宜提供或透露。

黃子佼在去年的「#MeToo」浪潮中遭告發強制猥褻少女，檢警搜索查扣行動硬碟發現大量私密影像，查出黃為「創意私房」高級會員，從中購買大量性影像，其中有七部未成年人性影像。檢方第一次偵辦給予緩起訴、繳緩起訴處分金120萬元，寫至少1200字悔過書。

檢方職權再議，高檢署發回重查，檢方起訴黃子佼，擴大清查出更多被害人，向法院聲請併辦後認定黃持有47名未成年人性影像。

一審認為黃購買未成年人性影像數量達2259個，性影像客體兒童、少年人數有35人，黃子佼犯行提高兒童及少年成為性剝削對象危險性。黃子佼購買行為促使性剝削「供需關係」存續，黃供稱是為「紓壓」而購買，但性影像檔案中兒童或少年供稱被拍攝時年齡只有10到17歲，分別就讀國小至高中。

這些兒童或少年性影像檔案淪為尋常商品般，在論壇上架任人挑選購買，檔案標題介紹包含「學生妹」、「校花」、「國小」、「水滴奶」、就讀學校簡稱等，甚至放置兒童或少年社群網站、生活照、性影像截圖等資訊吸引會員購買各情，嚴重侵害兒童及少年身心健全發展。

據了解，黃承認部分兒少性剝削犯行，對於違反個資法部分不認罪，並爭執影片中女性是成年或未成年，是否構成犯罪要件。告訴代理人認為黃子佼根本不該花錢下載這些影像，這對被害人來說是很沉重的傷痛，依黃子佼財力，應出資2000萬元成立基金會，協助下架影片、撫平被害人傷痛。

黃子佼 社群網站 高院

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