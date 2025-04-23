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李文忠性騷案成立 遭記過撤職 秀73退將聯合支持函自清

記者李人岳、洪哲政／台北23日電
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國防安全研究院前執行長李文忠。(記者李人岳／攝影)
國防安全研究院前執行長李文忠。(記者李人岳／攝影)

國防安全研究院前執行長李文忠涉多次傳曖昧簡訊給女員工性騷擾，前副執行長韓岡明則涉施壓當事女性員工，國防院性騷擾申訴委員會上周評定兩人性騷及霸凌成立，各記兩大過撤職。李文忠案件曝光前已請辭，韓岡明在委員會做成決議前也已經離職。

李文忠昨表示，未接獲正式通知，只能表示尊重，並致歉意；他也說，報載有關韓岡明涉施壓當事女員工，完全不是事實，深感遺憾。

國防部副部長柏鴻輝在立法院表示，國防院性平會由3位外部委員及3位院內委員組成，當事人已離職，國防部尊重當事人離職意願。他強調，國防部事後檢討，也請國防院日後必須符合兩性平權要求，每一季邀請相關專家學者再加強教育；國防部也得到教訓，任何反映事情都要依法、依程序處理。

李文忠今年2月以健康因素請辭國防院執行長，隨後傳出他曾涉及多次傳曖昧簡訊給院內女員工；同時傳出時任副執行長的韓岡明尋找爆料者，並對當事女員工施壓；另也傳出國防部整評司張姓處長也透過親友關切施壓當事人。

韓、張後遭國防院及國防部停職調查。國防院性騷擾申訴委員會上周決議，認定李文忠涉及性騷擾事證明確，記兩大過撤職；韓岡明同樣記兩大過撤職。

李文忠昨出示一份包括馮世寬、邱國正、高華柱等73位退將聯名支持函，函中表示，「大家認識稱許的李文忠是：服務熱誠、照顧榮民；了解國防、軍事專業；就事論事、直言敢言；見解和平、超越黨派。」

李文忠說，兩個月前中央軍官校友總會春酒，季麟連、彭勝明兩位前後任理事長振臂力挺，在場非現職4位上將、9位中將、28位少將全部簽署；尤其許歷農病重到手不能寫，還特別請人在病榻前代筆，此為不可承受之重。

國防安全研究院前執行長李文忠遭性平會認定傳簡訊性騷擾員工成立，遭記兩大過撤職。李...
國防安全研究院前執行長李文忠遭性平會認定傳簡訊性騷擾員工成立，遭記兩大過撤職。李文忠出示10位上將在內共計73位退役將領的連署書，肯定力挺他照顧榮民、就事論事、超越黨派。(圖／李文忠提供)

性騷擾 國防部

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