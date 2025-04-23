李文忠性騷案成立 遭記過撤職 秀73退將聯合支持函自清

國防安全研究院前執行長李文忠。(記者李人岳／攝影)

國防安全研究院前執行長李文忠涉多次傳曖昧簡訊給女員工性騷擾 ，前副執行長韓岡明則涉施壓當事女性員工，國防院性騷擾申訴委員會上周評定兩人性騷及霸凌成立，各記兩大過撤職。李文忠案件曝光前已請辭，韓岡明在委員會做成決議前也已經離職。

李文忠昨表示，未接獲正式通知，只能表示尊重，並致歉意；他也說，報載有關韓岡明涉施壓當事女員工，完全不是事實，深感遺憾。

國防部 副部長柏鴻輝在立法院表示，國防院性平會由3位外部委員及3位院內委員組成，當事人已離職，國防部尊重當事人離職意願。他強調，國防部事後檢討，也請國防院日後必須符合兩性平權要求，每一季邀請相關專家學者再加強教育；國防部也得到教訓，任何反映事情都要依法、依程序處理。

李文忠今年2月以健康因素請辭國防院執行長，隨後傳出他曾涉及多次傳曖昧簡訊給院內女員工；同時傳出時任副執行長的韓岡明尋找爆料者，並對當事女員工施壓；另也傳出國防部整評司張姓處長也透過親友關切施壓當事人。

韓、張後遭國防院及國防部停職調查。國防院性騷擾申訴委員會上周決議，認定李文忠涉及性騷擾事證明確，記兩大過撤職；韓岡明同樣記兩大過撤職。

李文忠昨出示一份包括馮世寬、邱國正、高華柱等73位退將聯名支持函，函中表示，「大家認識稱許的李文忠是：服務熱誠、照顧榮民；了解國防、軍事專業；就事論事、直言敢言；見解和平、超越黨派。」