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超微董座蘇姿丰著「粉藍套裝」快閃台大 吸粉無數

記者吳康瑋／台北15日電
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超微（AMD）董事長暨執行長暨蘇姿丰。(記者吳康瑋／攝影)
超微（AMD）董事長暨執行長暨蘇姿丰。(記者吳康瑋／攝影)

晶片大廠超微（AMD）董事長暨執行長暨蘇姿丰15日現身台大校園，她身著一襲俐落套裝，並披著一件粉藍色的西裝外套、配上標配的首飾，暨典雅又霸氣十足，而她今日特地提前抵達會場，在校方的帶領之下，先在校內簡單的逛了一圈，看到四周同學們的熱情，她也停下腳步向大家揮手致意，而她此次受到台大的邀請，以「AMD轉型為 AI 領袖之路」為題登台開講，現場也吸引大批仰慕的同學爭相報名聆聽，而現場也吸引不少學界人士現身齊聚。

據悉，蘇姿丰此次演講，以風趣幽默的方式，向到場的師生們分享，自己帶領AMD團隊、一步一步打拼、最終獲得在大家心目中足以代表「AI（人工智慧）」領導地位的心路歷程。現場除了曾任工研院兼任顧問、國家高速電腦中心主任、資策會執行長的台大電機工程學系特聘教授吳瑞北、以及台大共同教育中心副主任劉文清，還有包括台大法律系特聘教授曾宛如、文化大學應用數學系副教授李明嘉、甚至連深耕產業多年的鈿達電機董事王大展也都一同到場參與。

根據台大官網指出，蘇姿丰此次校園演講僅開放台大教職員生參加，且名額僅開放500人，而她此次親臨台大發表演講，活動總時長大約1個半小時，並且現場將全程以英文來進行，從開場引言、主題對談、提問交流，蘇姿丰也會盡情的把自己一路走來獲得的各種經歷，大方的跟與會師生及企業代表們來分享、吸引市場關注。此外，她也將於今日晚間在自己下榻的文華東方酒店，來宴請旗下客戶以及供應鏈夥伴，並藉此機會強化AMD與台鏈代工廠之間上下游的緊密聯繫。

此外，有關夜宴供應鏈方面，市場有謠言傳出此次蘇姿丰來台特地邀請的企業大咖名單，涵蓋了整個AI供應鏈上下游超過80位供應鏈伙伴列席同樂，而市場也重點關注超微在AI方面，擁有深厚合作關係的台鏈代工伙伴，其中包括鴻海、廣達、緯創、英業達、及仁寶等大廠是否將如期現身。

蘇姿丰 供應鏈 AI

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