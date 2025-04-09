台灣第18人…23歲野手鄭宗哲升上大聯盟 向海盜隊報到

鄭宗哲是史上第18位，升上美國職棒大聯盟的台灣選手。（美聯社）

23歲內野手鄭宗哲接到等待已久的電話，昨向海盜隊報到，成為史上第18位升上美國職棒大聯盟的台灣選手。總教練薛爾頓相中他的守備能力，在球隊需要替補游擊手時補上空缺。鄭宗哲最快今天面對紅雀隊解鎖處女秀。

鄭宗哲前晚為老婆慶生，在個人社群上露餡稱有「最棒的生日禮物」。他接受美國媒體訪問時透露，親手為老婆作生日蛋糕，但忘了準備其他禮物，在開車回到小聯盟3A球隊城市路上接到通知上大聯盟的電話，「那一刻感覺是，喔！這是真的！」鄭宗哲笑說，這也彌補忘了準備禮物的事，「這就是獻給她最棒的禮物」。

雖然鄭宗哲未能從大聯盟開季，但海盜內野傷兵多為他開啟機會，目前在海盜農場排名第17的他，被守備球探評分65分，為體系內排名前30的最高分數。

薛爾頓形容鄭宗哲「充滿活力」，「我們已在春訓看過他所有能力，守2壘或游擊都可勝任，3壘也沒問題，我們需要有人作為游擊替補，他就是最適合的人選」。

鄭宗哲的打擊仍在上升階段，仍有再進化可能。大聯盟台灣野手相對稀少，過去17人僅有5人，前輩張育成、林子偉得知消息都說不意外，早就看好他有上大聯盟的實力。