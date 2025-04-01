我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

對等關稅最快周二晚上出爐？川普點出這兩個時間

義大利17輛特斯拉被燒毁 馬斯克：恐怖主義

林智勝引退賽日期出爐 將出國進修 學習當教練

記者陳宛晶／台北1日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
中職全壘打王林智勝今年打完就告別選手生涯，昨在引退記者會上一度哽咽，回憶職棒生涯又哭又笑。（記者許正宏／攝影）
中職全壘打王林智勝今年打完就告別選手生涯，昨在引退記者會上一度哽咽，回憶職棒生涯又哭又笑。（記者許正宏／攝影）

中華職棒全壘打王林智勝將在今年球季結束後引退，引退賽是9月5日到7日在台北大巨蛋三連戰，對手台鋼雄鷹隊，總教練是曾帶過他的洪一中。

林智勝中職生涯從ＬＡ ＮＥＷ熊隊（後更名ＬＡＭＩＧＯ桃猿）起步，經自由球員跳槽中信兄弟隊，再透過戰力外轉戰龍隊。

2月味全龍隊開訓儀式上，林智勝已證實今年是最後一年，球團選在與他球衣背號相同的「31」日舉辦記者會公布引退賽資訊。累積304轟、站上中職史上第一的林智勝，今年還有一年可堆疊「智勝障礙」。

林智勝昨一早抵達記者會場，看到氣派的場地、漂亮的大螢幕，感謝龍隊給自己重生機會。西裝筆挺的林智勝談到決定引退的時機點說，每當訓練感覺力不從心、感覺年紀大了容易疲勞就有這種想法，去年和球隊一起拿下二軍冠軍後，覺得這是最好時機，加上中華隊年輕世代在世界12強棒球賽奪冠，「大家對棒球的喜愛回來了，也該有人退了」。

林智勝談到生涯印象最深的戰役，不是哪場豐功偉業，而是未完的遺憾。二○一三年世界棒球經典賽第九局，自己在二壘上沒完成的觸殺，導致最終輸給日本隊，「那個畫面會一直從夢中跑出來，那是我最在意、我覺得我可以做好的。」去年看到中華隊在十二強冠軍賽擊敗日本隊，他感動說「年輕世代做到了」。

最後一年還有沒有想達成的里程碑？林智勝坦言2000安是不可能的事（目前1846支安打），但還是會以此為目標，給自己繼續在場上奔跑的動力。

林智勝計畫退休後出國進修，為接下來教練生涯累積本錢，「學到新的東西再來教選手，畢竟我沒有出國過，希望可以整合變成自己的東西，是比較好的」。

不少同期戰友都已經是國家隊教練，林智勝直言：「我還沒到那個層級，有些東西要從最底層慢慢做，久了才會知道怎麼做，這些我完全沒有，專任教練後要慢慢去體會。」

日本 退休 經典賽

上一則

華航新購10架空巴A350-1000 將投入北美與歐洲長程航線

下一則

抗日戰爭勝利80年特展 老兵憶戰爭殘酷 籲保衛和平

延伸閱讀

整理包／川普上任2個月 宣布了那些關稅

整理包／川普上任2個月 宣布了那些關稅
親川普參議員：川習會雙方有意願 日期未定

親川普參議員：川習會雙方有意願 日期未定
參議員：「川習會」雙方都有意願 但尚無具體日期

參議員：「川習會」雙方都有意願 但尚無具體日期
張振寰告別式敲定日期 前妻鮑正芳將送行：讓他體面的走

張振寰告別式敲定日期 前妻鮑正芳將送行：讓他體面的走

熱門新聞

士林地方法院。(記者李隆揆／攝影)

傳訊息「多美的奶頭」台高中師生戀曝光 他下場慘了

2025-03-26 03:46
台中市一名工廠業者的妻子與許姓網友相約發生性行為，台中地院判許得賠30萬元。(圖／AI生成)

月收20萬夫出國 人妻約砲睡遍中部摩鐵 床伴判賠

2025-03-23 02:11
中配網紅劉振亞(中間戴白帽者)遭限期離境，今晚將搭機離台，她晚間近7時帶著丈夫、小孩在民團陪同下抵達松山機場完成報到，對現場媒體表示「希望清清白白離開，會堂堂正正回來」。(記者李隆揆／攝影)

今離台 中配亞亞：盼清清白白離開堂堂正正回來

2025-03-25 08:52
陸配亞亞（前排右二）與其老公（前排右三）一同現身。記者張曼蘋／攝影

陸配亞亞老公閩南語控訴 : 我是台灣孩子 難道要我走？

2025-03-25 00:30
藝人黃子佼持有未成年人性影像，上訴高等法院，昨（26）日黃子佼再度穿著「深藍色襯衫」出庭應訊。記者許正宏／攝影

黃子佼不是單純看A片 律師再揭內幕：沒有錢辦不到的事

2025-03-27 17:29
北一女教師區桂芝出面受訪。(記者林佳彣／攝影)

「堂堂正正的中國人」 區桂芝親上火線：那我統戰對岸可否？

2025-03-26 23:38

超人氣

更多 >
手機卡 跑得慢？蘋果前員工：刪掉這3種「沒用App」

手機卡 跑得慢？蘋果前員工：刪掉這3種「沒用App」
7種超市常見不健康冷凍食品…別再買了

7種超市常見不健康冷凍食品…別再買了
新手媽吳謹言和男主親到咬破唇 爸爸傳訊關切：有點過分

新手媽吳謹言和男主親到咬破唇 爸爸傳訊關切：有點過分
華女縱火燒鄰居 持刀對峙警察被擊斃 視頻還原現場

華女縱火燒鄰居 持刀對峙警察被擊斃 視頻還原現場
想要更健康 自然療法醫生：每天早上做這3件事

想要更健康 自然療法醫生：每天早上做這3件事