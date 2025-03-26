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黃子佼首次對鏡頭鞠躬9秒鐘 僅承認部分兒少性剝削

記者王宏舜／台北即時報導
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藝人黃子佼（左）持有未成年人性影像遭判刑，案經上訴，高院今天舉行準備程序庭，黃子佼出庭應訊，庭訊後他步出法院在上車時，對著媒體記者的鏡頭前深深的一鞠躬，隨即上車離去。(記者王宏舜／攝影)
藝人黃子佼（左）持有未成年人性影像遭判刑，案經上訴，高院今天舉行準備程序庭，黃子佼出庭應訊，庭訊後他步出法院在上車時，對著媒體記者的鏡頭前深深的一鞠躬，隨即上車離去。(記者王宏舜／攝影)

台灣知名主持人黃子佼持有至少2259個以上的未成年人性影像，台北地院依違反兒童及少年性剝削防制條例等罪判8月徒刑，併科罰金10萬元(台幣，下同)。案經上訴，台灣高等法院26日首開庭，據了解黃在庭上多由律師代答，但承認部分兒少性剝削犯行，態度較一審放軟，但未提賠償。黃在步出高院時，被媒體團團包圍，他上車時對鏡頭鞠躬9秒鐘，仍未說話。

黃子佼在去年掀起「#MeToo」浪潮中遭告發強制猥褻少女，檢警因而搜索黃住家，查扣行動硬碟發現大量私密影像。經查，黃子佼為「創意私房」高級會員，從中購買大量性影像，其中有7部未成年人性影像。檢方第一次偵辦給予緩起訴、繳緩起訴處分金120萬元，寫至少1200字悔過書。

黃子佼。(本報資料照片)
黃子佼。(本報資料照片)

檢方職權再議，台灣高等檢察署發回重查，檢方起訴黃子佼。檢方擴大清查出更多被害人，向法院聲請併辦，併辦後檢方認定黃持有47名未成年人性影像。

北院依「兩大理由」重判黃子佼，首先是法官認為黃購買的未成年人性影像數量達2259個，性影像客體的兒童、少年人數有35人，黃子佼犯行自然提高兒童及少年成為性剝削對象的危險性。其次，黃子佼的購買行為促使性剝削「供需關係」存續，黃供稱是為「紓壓」而購買性影像，但性影像檔案中兒童或少年供稱被拍攝時的年齡只有10到17歲，分別就讀國小至高中。

北院表示，這些兒童或少年的性影像檔案淪為尋常商品般，在論壇上上架任人挑選購買，檔案標題介紹包含年齡「學生妹」、「校花」、「國小」、性特徵「水滴奶」、就讀學校簡稱等，甚至放置兒童或少年的社群網站、生活照、性影像截圖等資訊吸引會員購買各情，嚴重侵害兒童及少年身心健全發展。

一審判決後，台北地檢署指另查獲黃子佼還涉持有其他未成年人性影像，移送北院審理，但北院未將此部分犯罪事實一併審究，因此上訴，而黃子佼也上訴。

高院26日行準備程序，黃子佼造型和一審5次出庭時依樣，依舊穿著藍色「改良式青年裝」、格子褲、白色棒球帽、紅襪子現身，在庭上多由律師代為發言。

據了解，黃過去不認罪，但26日承認部分兒少性剝削犯行，對於違反個資法部分仍不認罪，並爭執影片中的女性是成年抑或未成年，是否構成犯罪要件。告訴代理人認為黃子佼根本不該花錢下載這些影像，這對被害人來說是很沉重的傷痛，依黃子佼的財力，應出資2千萬元成立基金會，協助下架影片、撫平被害人的傷痛。

高院定5月14日下午再開庭。

黃子佼 高院 社群網站

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