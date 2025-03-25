陶晶瑩證實網友爆料 當年被曾國城酒醉強吻 不願再回想

陶晶瑩(左)和王子邱勝翊出席公益記者會。(圖／普仁青年關懷基金會提供)

陶晶瑩(陶子)和邱勝翊(王子)昨出席普仁公益記者會擔任公益大使，呼籲大家重視兒少議題，先前曾國城被問到黃子佼 事件，失言說出「本來還期待他回歸」遭到輿論撻伐，有網友挖出藍心湄曾在「國光幫幫忙」爆料曾國城酒醉想強吻陶晶瑩的往事，對此陶子承認確有此事，但相關細節她不願再去回想。

多年前藍心湄上「國光幫幫忙」，驚吐曾目睹曾國城喝醉後把陶子壓到牆邊，想要強吻對方，她挺身為陶子解圍，拍了拍曾國城的肩膀問「你要幹嘛」，曾國城全身酒味，邊說「來，我親一下」，藍心湄則霸氣回嗆：「好啊！好啊！你先跪下來舔我啊！你跪下來舔老娘，我就親你。」結果曾國城瞬間酒醒乖乖回座，成功化解危機。

陶子昨天坦言，藍心湄在節目上的說法和事實有些出入：「但我不太想講細節了，確實不太舒服。當時媒體都有寫，不是隱忍，但當時還沒有#MeToo的社會風氣，所以沒有被認真看待，我們有說出來。」她也教育女兒要懂得拒絕，希望女性遇到這樣的事都能勇敢說出來，「還有未爆彈，至於為什麼未爆？因為還有很多受害者不願意出來，第一是輿論的審判，對這些受害者可能是二度傷害，事件發生當下可能沒有任何證據，#MeToo運動是雖然沒有錄音、錄影，但說出完整的時間、地點和行為，而且指控人超過2、3人，其實可參考」。曾國城目前對此則尚未回應。

而孟耿如因為被黃子佼連累，宣布無限期關閉社群，陶子認為「她(孟耿如)已經面對了，我覺得就是人生怎麼可能不犯錯，就是面對它，接受，試著去改正。」另外張小燕去年傳出健康亮紅燈，陶子透露上個月才剛和張小燕聚會，「她非常好，很照顧大家，我們之前聚會本來想說省錢訂小包廂，小燕姐說沒關係，訂大包廂她來請客，之前說身體不適有可能只是小感冒」。