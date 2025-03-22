成功切除腦腫瘤 陳文茜曝副作用「連坐下都會頭痛」

陳文茜順利切除腦腫瘤。(圖／TVBS提供)

台灣節目「TVBS 文茜的世界周報」22日錄影，當天正好是主持人陳文茜 生日，節目製作單位特地準備生日驚喜，替她慶生，而就在同一天，陳文茜先公布一個好消息，原本飽受癌症 折磨得她，透過「光子刀」手術，順利切除一顆新發現腦腫瘤 ，即使隨之而來的類腦膜炎副作用，讓她只要移動就會頭痛，但陳文茜依舊保持樂觀，並藉由生日機會，許下願望，希望所有觀看節目的人都能珍惜健康，並在健康時勇敢追夢。

陳文茜生日當天，TVBS總經理劉文硯、節目部總監王偉芳，以及節目同仁齊聚攝影棚，趁錄影前空檔，送上祝福。由於受到類腦膜炎副作用影響，陳文茜無法大幅度移動，甚至連坐下都會感到頭痛，儘管現在每個月都要照一次MRI，只要發現腫瘤，就要用光子刀切除，她仍照常工作，正面積極的態度，主治醫師都非常讚賞，還鼓勵她，癌症病人都應該這樣，不要把癌症當成世界末日，因為當自己都覺得能夠正常工作，就絕對不會被疾病打倒。

陳文茜因為接受免疫療法，目前每兩周都得住院一次，談及病情，陳文茜說，自己的生長荷爾蒙不到一般人的10分之一，只要動手術，復原期都是別人的好幾倍，她舉例，之前動過的肺腺癌手術也一樣，平常人三天就出院，陳文茜卻吃了3個月的嗎啡止痛藥；因此光子刀手術帶來頭痛副作用，普通人一天就沒事了，換成自己，一樣沒辦法在短時間內康復。

陳文茜也進一步分享自己對「痛」與「苦」的看法，她認為，疾病為身體帶來疼痛是正常的，但心裡不一定要苦，關鍵是如何調適自己的心境，讓痛與樂共存。因此即便在生日這天，仍帶著病痛上工，她還是笑著說：「我今天生日，還能來錄影，這很厲害啊！」十分堅強。