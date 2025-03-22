我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

佛州迪士尼失火 濃煙狂竄「料理鼠王」設施急撤遊客

中國生意變把柄？馬斯克國安角色複雜化

成功切除腦腫瘤 陳文茜曝副作用「連坐下都會頭痛」

記者林怡秀／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
陳文茜順利切除腦腫瘤。(圖／TVBS提供)
陳文茜順利切除腦腫瘤。(圖／TVBS提供)

台灣節目「TVBS 文茜的世界周報」22日錄影，當天正好是主持人陳文茜生日，節目製作單位特地準備生日驚喜，替她慶生，而就在同一天，陳文茜先公布一個好消息，原本飽受癌症折磨得她，透過「光子刀」手術，順利切除一顆新發現腦腫瘤，即使隨之而來的類腦膜炎副作用，讓她只要移動就會頭痛，但陳文茜依舊保持樂觀，並藉由生日機會，許下願望，希望所有觀看節目的人都能珍惜健康，並在健康時勇敢追夢。

陳文茜生日當天，TVBS總經理劉文硯、節目部總監王偉芳，以及節目同仁齊聚攝影棚，趁錄影前空檔，送上祝福。由於受到類腦膜炎副作用影響，陳文茜無法大幅度移動，甚至連坐下都會感到頭痛，儘管現在每個月都要照一次MRI，只要發現腫瘤，就要用光子刀切除，她仍照常工作，正面積極的態度，主治醫師都非常讚賞，還鼓勵她，癌症病人都應該這樣，不要把癌症當成世界末日，因為當自己都覺得能夠正常工作，就絕對不會被疾病打倒。

陳文茜因為接受免疫療法，目前每兩周都得住院一次，談及病情，陳文茜說，自己的生長荷爾蒙不到一般人的10分之一，只要動手術，復原期都是別人的好幾倍，她舉例，之前動過的肺腺癌手術也一樣，平常人三天就出院，陳文茜卻吃了3個月的嗎啡止痛藥；因此光子刀手術帶來頭痛副作用，普通人一天就沒事了，換成自己，一樣沒辦法在短時間內康復。

陳文茜也進一步分享自己對「痛」與「苦」的看法，她認為，疾病為身體帶來疼痛是正常的，但心裡不一定要苦，關鍵是如何調適自己的心境，讓痛與樂共存。因此即便在生日這天，仍帶著病痛上工，她還是笑著說：「我今天生日，還能來錄影，這很厲害啊！」十分堅強。

陳文茜 癌症 腫瘤

上一則

喊「插滿五星旗」遭驅離 陸配：嚇到台灣政府了？

延伸閱讀

何去何從

何去何從
華醫操刀 男膝蓋手術卻失小腿 爾灣加大醫學中心不評論

華醫操刀 男膝蓋手術卻失小腿 爾灣加大醫學中心不評論
洛杉磯華文作家協會歡慶新年

洛杉磯華文作家協會歡慶新年
多一顆腫瘤「擴散很快」陳文茜：腦要跟癌細胞作戰了

多一顆腫瘤「擴散很快」陳文茜：腦要跟癌細胞作戰了

熱門新聞

美國籍老翁退休後，獨居在北投區湖山里租屋處，里長李秋霞發現裡頭髒亂不堪，生活難以自理，近日積極為他找尋社福、醫療資源提供照護。（圖／李秋霞提供）

美公民赴台當翻譯卻成獨居老人 家裡變「垃圾山」

2025-03-14 23:40
在YouTube超過42萬訂閱數的YouTuber 樂樂法利（LeLe Farley）發布影片指出，3月11日從洛杉磯飛台灣，打算正式搬到台灣，孰料被告知禁止入境。（擷自YouTube@LeLe Farley）

美YouTuber「樂樂法利」被台禁止入境 移民署說明了

2025-03-22 09:34
新加坡國立大學傑出研究員馬凱碩警告，台灣已經越來越接近他所預言的危險時刻。（圖／截自馬凱碩微博影片）

馬凱碩談台獨：台灣接近淪為「監獄」的危險時刻

2025-03-19 01:20
川普以台積電對美擴大投資為例，表示全球最大晶片製造商正在美國投資2000億美元，並形容台積電董事長暨總裁魏哲家（右）是「商界最受敬重的人之一」。（路透）

川普擅自為投資加碼？台積電不隨之起舞

2025-03-17 14:02
方旭告別式禮廳外擺上「汪喵都歡迎、葉元之莫進、離塵遠遊去、慣老闆俱燼」看板。（圖／民眾提供）

前助理告別式擺「葉元之莫進」看板 葉：尊重家屬

2025-03-16 08:45
蕭姓女博士多次走進台南市東區飯店，並沒有向飯店表示要用餐或是住宿，就取用迎賓大廳的茶包。(記者袁志豪／攝影)

辯稱「沒張貼飲品限旅客用」女博士多次拿走飯店大廳茶包判刑

2025-03-16 02:13

超人氣

更多 >
美國情報總監：習近平家族持有鉅額商業利益

美國情報總監：習近平家族持有鉅額商業利益
美YouTuber「樂樂法利」被台禁止入境 移民署說明了

美YouTuber「樂樂法利」被台禁止入境 移民署說明了
12星座「把興趣當工作」排行 就算高薪他也不做不喜歡的事

12星座「把興趣當工作」排行 就算高薪他也不做不喜歡的事
傳拜登私下探詢盼重返政治舞台 民主黨內莫衷一是

傳拜登私下探詢盼重返政治舞台 民主黨內莫衷一是
不能透過電話辦理…社安金領取新規 3月31日上路

不能透過電話辦理…社安金領取新規 3月31日上路