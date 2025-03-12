沈慶京批檢陷害柯 就像錦衣衛「要我搞他 否則搞死我」

威京集團主席沈慶京（圖）涉行賄台北市前市長柯文哲1710萬元台幣(約52萬美元)被起訴收押，11日出庭。（記者曾原信／攝影）

威京集團總裁沈慶京被控行賄民眾黨 前主席柯文哲 、台北市議員應曉薇，涉圖利、違背職務行賄罪，羈押禁見中；台北地院昨提解沈出庭，沈稱病，律師第五度遞狀聲請沈具保停押，沈庭後還押。法官訂20日上午再審判沈，同日下午提解柯文哲出庭。

沈慶京昨說，在押時由獄友替他換藥，他傷口重複感染，上周五凌晨全身發抖，腎臟科看法和泌尿科不同，醫師建議抽血，還說檢察官林俊言曾在病中偵訊他。

沈慶京批檢察官像明朝「錦衣衛」陷害柯文哲，並入他於罪。他說，檢察官心態不正常，非要他要搞柯文哲，否則就把他搞死，「我被檢察官虐待、恐嚇」，希望法院公平審理。

沈慶京律師團由徐履冰、蘇振文、廖威智組成。在查扣的柯文哲隨身碟以EXCEL檔案「工作簿」記載「日期 2022/11/1-姓名小沈-數字1500-公司-用途-經理人沈慶京」紀錄，是柯文哲收賄內帳，認定沈慶京行賄柯1500萬元（台幣，下同），廖威智昨在法庭上反擊說：難道在課本上記「林志玲 是我的老婆」，林志玲就是他老婆嗎？

蘇振文表示，本月7日律見沈慶京，沈全身發抖，喝水會嗆，如沈羈押病情不一定會被即時發現，隨時處於危險狀態，法官追求司法正義，也應兼顧生命法益。

徐履冰表示，沈慶京偵查中羈押4個月、檢方放話4個月，起訴書夾敘夾議，用選擇性證據呈現真相；徐說，京華城土地利益是沈以財產換權利，政府不能剝奪人民的權益。

沈慶京自今年1月2日裁定羈押禁見迄今，共遞5件狀子聲請具保停押，法官許芳瑜對沈與律師團說明法院立場。許說，沈的「第五狀」剛收到，無法即時裁定，不過，沈1月20日首遞狀曾函詢台大醫院，法院表示會再函詢專業意見審酌。

檢方指控，沈不堪京華城購物中心營運損失，持續向柯文哲訴求協助回復容積，交代京華城公司監察人張志澄、鼎越前董事長朱亞虎找7名人頭行賄柯210萬元，另行賄柯1500萬元，沈也行賄應曉薇5250萬元。