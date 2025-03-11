滾床單案 周玉蔻：道歉不代表有罪 張淑娟怒：應坐牢

周玉蔻（左圖）雖對「滾床單」事件數度道歉，但否認犯罪，張淑娟10日堅定地說「犯罪的人就應該坐牢」。(記者王宏舜／攝影)

媒體人周玉蔻、蔡玉真指稱前中華民國 小姐張淑娟與台北市長蔣萬安 父親蔣孝嚴在晶華酒店「滾床單」，張淑娟提告，台北地院依個人資料保護法判周、蔡各1年6月徒刑。案經上訴，台灣高等法院昨進行準備程序，周玉蔻自認無罪，蔡玉真承認妨害名譽但沒洩漏個資，張淑娟痛罵「把我衣服脫光，何時穿回去？」

張淑娟表示，案子已經2年半了，她要的就是是非黑白，資深媒體人公然竄改新聞、做假新聞，一般善良老百姓無法接受，她期待高院 還她清白。她說，被告一直狡辯、不肯真的認錯，犯這樣重大錯誤的電視台、媒體人應該接受法律制裁，做假新聞超越記者的底線，無法被原諒，她不和解，並強調「犯罪的人就應該坐牢」。

本案源於周玉蔻、蔡玉真於2022年9月22日，在民視「辣新聞152」節目及個人臉書指稱張淑娟是蔣孝嚴「緋聞案」女主角，指摘事項與公共利益無關且不是事實，被控毀損張淑娟名譽、有散布於眾意圖。

北院認為，周、蔡兩人未向張淑娟查證，就假借部分具體存在事件，如張淑娟是中國小姐、華航空姐等刻意與不實事由、時間錯置、拼湊、扭曲，形成「假消息之張冠李戴」，使全台灣甚至世界各地的人得以閱覽，使張女資料與緋聞、攀附權貴、工作態度不佳、利用特權「永遠連結」，對張淑娟名譽及個人資料造成難以彌補毀損。

周玉蔻在北院開庭時曾向張淑娟鞠躬道歉，承認查證不周；蔡玉真也說初衷是想讓社會知道蔣家財富、誠信有問題，願認罪道歉。不過，周再三強調「消息來源」是2021年4月18日中午的一場餐會，地點在台北市伊通街「玖尹」新派中式餐酒館，並聲請傳喚餐廳公關經理戴芝蕙作證，但戴芝蕙的證詞無助於周玉蔻脫罪。

北院認定周玉蔻、蔡玉真犯刑法加重誹謗罪、個資法非公務機關非法利用個人資料罪，依刑度較重的個資法判刑。

被告和檢察官皆上訴，高院昨進行準備程序，先後審問蔡玉真、周玉蔻。蔡玉真表示她從一審就承認加重誹謗，但沒有洩漏張淑娟的個資，不過她的主張卻和律師不一致，法官陳海寧請律師和當事人確認。

蔡玉真2022年9月22日晚間在臉書上張貼「是的！我這幾天說的，從1999年案發時間擔任晶華飯店VIP訂房主管的口中，確認當天晚上訂房和章孝嚴（即蔣孝嚴）滾床單的女主角，就是1988年中國小姐與胡翡翠並列第一名的張淑娟」，並搭配民視辣新聞節目截圖；她今表示有親民黨黨工「莎莉姐」打電話給她，她認為消息是真的。蔡說，因周玉蔻的節目都已經講了，「大家都知道」，她才發文，但張淑娟痛批「什麼叫播出去就會世界都知道？」，指責這樣還說沒洩漏個資、「莎莉姐」的消息也顯然錯誤。

周玉蔻則表示她沒有犯罪故意，非誹謗，並引述司法院釋字第509、689號解釋為自己辯護，也以中國時報董事長王丰控告立委黃國昌違反個資法的判決，認為自己沒違反個資法，且就算她有犯罪，一審的刑度也超出實務量刑，背離罪刑相當原則。

周玉蔻說，她數度道歉，原因是節目播出後，發現「有資訊上的落差」，但不代表她有犯罪故意，她確信消息來源、張淑娟的中學同學戴芝蕙曾經替張預定晶華酒店房間，一審判決錯誤。

法官今依職權列印維基百科上有關蔣孝嚴、蔣萬安、張淑娟等人的資料，並對周玉蔻表示所討論之事是否與公眾利益有關，要提出更充分的證據，另外關於個資法「利用」的法律適用、可責性也應說明。因法官列印維基百科資料屬對被告有利之舉，周玉蔻的律師表示，這可證明他們都屬「公眾人物」，周也當庭呈上答辯要旨。

法官諭知4月16日、4月28日將續行準備程序，分別傳蔡玉真、周玉蔻。