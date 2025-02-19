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嗆謝寒冰變造私人照片 曹興誠：是真的又怎樣 你誰？

記者黃婉婷／台北即時報導
聯電集團創辦人曹興誠。（本報資料照片）
聯電集團創辦人曹興誠。（本報資料照片）

聯電創辦人、國民黨立委徐巧芯罷免領銜人曹興誠，遭資深媒體人謝寒冰曝光多張與中籍女子的露骨親密照。曹批評，謝不知哪弄來他以前的私人照片對外散布，侵犯隱私已犯法，更將照片變造使他看起來不雅，目的就是妨礙罷免，可處重罪，謝還得意洋洋稱照片都是真的，「真的又怎樣？你是誰？你有什麼身分資格任意散布我的隱私？」

「2001年璩美鳳光碟事件很多人應該還記得。」曹興誠指出，璩女士和兩位男士的性愛畫面，被其閨蜜以針孔相機偷錄，然後公諸於眾，轟動社會。當時有朋友也把資訊傳到他的電腦，但他看都沒看，立刻刪除，至今不知道光碟內容如何。

曹興誠指出，他之所以拒絕觀看，是因偷拍是下流的犯法行為，散布於眾更是罪大惡極。如果他也跑去看，豈不是成了偷窺的共犯？「我當時對這件事情感到非常厭惡。」

曹興誠強調，生命、財產、自由、隱私等等，是每個人的基本人權，不容任意剝奪或侵犯。認真維護基本人權，大家才可能彼此尊重，社會才可能祥和幸福。像中共這樣不尊重人權的社會，即使有了一些臭錢，人人還是活得顫顫驚驚，感覺朝不保夕。即使當上了國防部長，甚至國家主席，也可能一夕失蹤，從人間蒸發。

他批評，謝寒冰不知道從哪裡弄來了他以前的一些私人照片，對外散布，侵犯了他的隱私權，已經犯法。將照片變造，讓他看起來不雅，當然罪加一等；謝的目的，是為了妨礙罷免，更違犯了選罷法104條，最高可處7年的重罪。

他表示，謝寒冰不知道自己已經嚴重觸法，還得意洋洋，說他的照片都是真的。「真的又怎樣？你是誰？你有什麼身分資格任意散布我的隱私？如果別人也這樣對你，或對你的家人，你還會得意洋洋嗎？」合理推測，這是中共非法取得的個人隱私，交給謝寒冰充當打手，意圖誹謗他的聲譽、阻礙這次罷免。

曹興誠強調，他不會受到這些下流手段的干擾，謝寒冰不尊重人權的卑鄙行為，讓大家更能認清，在幕後操盤的中共，就是這種貨色。這會讓大家更體會到大罷免的必要性。大家站出來吧！這場罷免，不僅是民主和極權之戰，自由和奴役之戰，也是保護人權和迫害人權之戰，更重要的，這是一場善良和邪惡之戰。「這場戰爭，我們絕不能輸！」。

罷免 曹興誠 中共

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