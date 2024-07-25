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楊勇緯巴黎奧運扛開路先鋒 挑戰中華隊首金

記者劉肇育／巴黎25日電
中華代表團5大焦點選手 製表／劉肇育
中華代表團5大焦點選手 製表／劉肇育

上屆東京奧運中華台北代表團拿下史上最佳的2金4銀6銅，總計12面獎牌後，儘管今年參賽種類與選手都縮減，不過包括上屆在柔道男子60公斤級拿下一面銀牌，同時也是代表團首面獎牌的楊勇緯，今年也將在開幕隔天就肩負起搶「首牌」甚至是「首金」的任務。

近年已成為中華代表團在國際綜合運動會「開路先鋒」的楊勇緯，不僅在東京奧運為中華代表團奪下首面獎牌，在去年成都世大運、杭州亞運也都在首日賽程就拿下獎牌，其中在杭州亞運的金牌更是台灣在亞運史上的第100金。

而今年楊勇緯也將與隊友林真豪在巴黎奧運首個獎牌日（27日）就登場，攜手力拚代表團的第一面獎牌，甚至是第一面金牌。

對於今年肩負起奪金期待，加上被視為主要勁敵之一的俄羅斯名將阿布拉耶夫無緣參賽，讓楊勇緯的爭牌之路再添利多。楊勇緯日前受訪時也直言，今年巴黎奧運目標相當明確，不僅希望奪牌，還希望能是一面金牌，不過他也強調將會繼續抱持著挑戰者心態來迎接比賽。

除了首日就將登場的楊勇緯、林真豪外，杭州亞運金牌連珍羚也將在29日於女子57公斤級登場，如楊勇緯、林真豪爭牌失利，她仍有機會將「奧運首牌」榮耀繼續留在柔道隊。

至於過去兩屆都有奪牌表現的中華射箭代表隊也將於28、29日在女團與男團淘汰賽登場，今年女團由里約奧運銅牌成員雷千瑩帶領兩位學妹邱意晴、李彩綺出擊，至於男團則由東京奧運銀牌湯智鈞，攜手戴宇軒、林子翔登場，力拚連續兩屆拿牌。

此外，女子10公尺空氣手槍也將在28日舉行決賽，其中相隔一屆再度站上奧運舞台的余艾玟以及首度參賽的劉恆妤，不僅同樣有機會力拚首面獎牌，更有機會挑戰射擊隊史首面奧運獎牌。

柔道好手楊勇緯開幕典禮隔天就上場，是台灣巴黎奧運首金或首牌的希望。（本報資料照片...
柔道好手楊勇緯開幕典禮隔天就上場，是台灣巴黎奧運首金或首牌的希望。（本報資料照片）

東京奧運 杭州亞運 巴黎奧運

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