我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國沒進前10名 全球最自戀國家排行出爐

批北宜高鐵是「盲腸高鐵」 張景森宣布退出民進黨

陽明交大教授砍殺連襟 遭警開槍住院移送畫面曝光

記者黃羿馨／新竹即時報導
警方待林嫌傷勢穩定完成警詢，今天上午將從醫院戒護出院，移送新竹地檢署偵辦。(記者...
警方待林嫌傷勢穩定完成警詢，今天上午將從醫院戒護出院，移送新竹地檢署偵辦。(記者黃羿馨／攝影)

陽明交大林姓教授疑妻家分產問題，14日闖入新竹市某音樂教室砍殺紀姓連襟店長。由於林嫌與警方對峙時，遭開槍需手術，案發後持續住院治療，警方待其傷勢穩定完成警詢，今天上午將從醫院戒護出院，移送新竹地檢署偵辦。

林嫌今天上午10時許，辦理出院手續後，戴著黑色安全帽，坐著輪椅在警方的介護下移送新竹地檢署複訊，面對記者提問「為何要殺人」、「有什麼話想說」，他沈默不發一語，手肘還有一些瘀青，需要警方攙扶才能上車。

回顧案情，43歲陽明交大林姓教授14日下午3時許，涉嫌持藍波刀闖入新竹市三民路一間音樂教室，朝48歲紀姓連襟店長猛砍數十刀，造成紀男身受重傷、倒臥血泊，送醫搶救仍宣告不治。檢警後續解剖相驗，研判紀男致命傷主要集中在頸部，因大量失血死亡。

警方獲報趕抵現場時，林嫌仍持刀拒絕配合，甚至一度朝警方揮刀，員警為搶救倒地的紀男並控制現場狀況，連開4槍制伏林嫌，林嫌左右大腿各中1槍，隨後遭警方上銬並戒護送醫治療。

警方初步調查，林嫌為美國籍，任教於陽明交大，與紀男為連襟關係，雙方疑因妻家財產分配、音樂教室經營權等家族糾紛長期存有嫌隙。林嫌疑似不滿岳家財產分配問題而犯案，不過實際行凶動機及雙方恩怨，仍待檢警進一步調查釐清。

林嫌因遭警方開槍制伏後，腿部槍傷需接受手術治療，因此案發後持續住院，警方也派員戒護。待林嫌傷勢穩定後，警方完成相關警詢程序，今天上午將戒護林嫌出院，移送新竹地檢署複訊，檢方也將進一步釐清犯案動機及案發經過。

警方待林嫌傷勢穩定完成警詢，今天上午將從醫院戒護出院，移送新竹地檢署偵辦。(記者...
警方待林嫌傷勢穩定完成警詢，今天上午將從醫院戒護出院，移送新竹地檢署偵辦。(記者黃羿馨／攝影)

精華 FAQ

  • 嫌犯是陽明交大的林姓教授，被害人則是48歲紀姓音樂教室店長，兩人為連襟關係。警方初步研判，雙方長期因家族財產分配與經營權問題存有嫌隙。

  • 他14日下午持藍波刀闖入新竹市三民路音樂教室，朝紀男猛砍數十刀，導致對方重傷倒臥血泊。紀男送醫搶救後仍不治，解剖研判主要死因是頸部致命傷與大量失血。

  • 警方到場時林嫌仍持刀拒絕配合，甚至揮刀對峙，員警為控制現場連開4槍將其制伏。因他腿部中彈需手術住院，待傷勢穩定後，警方今晨戒護出院並移送新竹地檢署複訊。

上一則

批北宜高鐵是「盲腸高鐵」 張景森宣布退出民進黨

下一則

北市7旬婦要上公車司機突關門 她跌倒雙腿慘被輾斷

延伸閱讀

經營權引殺機？台教授砍死連襟 身首幾分離

經營權引殺機？台教授砍死連襟 身首幾分離
交談15秒後…台教授持刀狂砍連襟30多刀 犯案前畫面曝光

交談15秒後…台教授持刀狂砍連襟30多刀 犯案前畫面曝光
男闖樂器行殺妹夫遭警制伏 凶嫌竟是知名大學美籍教授

男闖樂器行殺妹夫遭警制伏 凶嫌竟是知名大學美籍教授
陽交大美籍教授30刀砍死連襟 「佛系老師」行凶疑因財產糾紛

陽交大美籍教授30刀砍死連襟 「佛系老師」行凶疑因財產糾紛

熱門新聞

新北市一名母親為滿足簡姓男友（圖）的癖好，先後幫三名就讀國中、高中的兒子打手槍、口交，再拍性愛影片傳給男友觀看。（記者林孟潔／攝影）

他叫女友替3兒自慰再拍成性愛片 性侵還要求「3P」

2026-07-01 02:24
陶朱隱園。(記者游智文／攝影)

32歲男無貸款買陶朱隱園 身分曝光「真正頂級富豪」

2026-07-22 21:50
王文洋。（本報資料照片）

女控王文洋包養生子不認帳 求償10億一審敗訴再上訴

2026-07-23 20:18
不少旅行社、飯店業者會提供旅客接機服務，在接機大廳旅客出口處矮牆，手舉牌子讓旅客下機入境後，一眼就能認出報名的旅行社接機人員，以便直奔飯店或開始行程。圖為讀賣巨人來台時粉絲接機的情況。(本報資料照片)

桃機8月起禁接機立牌、行李占位 最高罰2.5萬台幣

2026-07-20 02:21
不少旅行社、飯店業者會提供旅客接機服務，在接機大廳旅客出口處矮牆，手舉牌子讓旅客下機入境後，一眼就能認出報名的旅行社接機人員，以便直奔飯店或開始行程。圖為讀賣巨人來台時粉絲接機的情況。(本報資料照片)

接機立牌、行李占位 桃園機場8月起開罰

2026-07-19 20:12
74歲、被譽為竹科大老的聯電榮譽副董事長宣明智今天上午不明原因在位從寶山住家送醫。（本報系資料照）

聯電榮譽副董事長宣明智腦硬膜外出血 手術完成轉加護病房

2026-07-19 00:29

超人氣

更多 >
搭郵輪住陽台房值得嗎？網曝真實體驗 2大優勢擁「最佳享受」

搭郵輪住陽台房值得嗎？網曝真實體驗 2大優勢擁「最佳享受」
長照花費驚人 子女恐無遺產繼承還要幫父母承擔開銷

長照花費驚人 子女恐無遺產繼承還要幫父母承擔開銷
一頓炸雞催生重大突破 芝大教授鄧煜奪菲爾茲獎

一頓炸雞催生重大突破 芝大教授鄧煜奪菲爾茲獎
中國籍數學家首奪菲爾茲獎 王虹、鄧煜雙雙獲殊榮

中國籍數學家首奪菲爾茲獎 王虹、鄧煜雙雙獲殊榮
無需大學學歷 這家加油站便利超商店長年薪27.5萬

無需大學學歷 這家加油站便利超商店長年薪27.5萬