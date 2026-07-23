買假外國護照送子女讀台灣外僑學校 家長桃機補章被識破
有家長為讓子女取得台灣的外僑學校就讀資格，竟涉嫌購買變造外國護照。移民署國境事務大隊近日在桃園國際機場查獲一起持用變造幾內亞比索護照案件，一名家長陪同未成年子女準備出境時，持台灣護照完成自動通關後，再到公務櫃台要求在幾內亞比索護照補蓋出境查驗章，移民官依程序查驗時，發現護照遭變造，當場查扣，家長移送司法機關偵辦，未成年子女則依法移送少年法庭，原定出國行程也因此取消。
移民署表示，該家長此次出境並無特定目的，不排除是為了在外國護照上補蓋查驗章，才安排這趟出國行程。家長先持自己的中華民國護照辦理自動通關，完成查驗後，再持幾內亞比索護照至公務櫃台申請補蓋出境章。
移民署指出，補蓋查驗章本身並非異常情形，具有雙重國籍的民眾，在簽證效期內出入境時，常會因需求申請於第二本護照補蓋章戳，屬正常作業程序。不過，移民官在補蓋章時，仍會依規定核對第二本護照，因而發現該本護照有異。
經檢視後，移民官發現護照基本資料頁遭抽換，不僅紙張材質與內頁不同，原本內頁具有浮水印等防偽設計，但資料頁卻沒有，印刷品質也有明顯差異。研判不法人士是將真護照拆解、切開縫線後，抽換照片及基本資料頁，再重新黏合，屬於變造護照，因此當場查扣。
移民署表示，去年也曾查獲一起變造幾內亞比索護照案件，目前仍持續溯源追查相關來源及代辦業者。由於價格依個案議定，沒有固定行情，可能高達數十萬美元，主要鎖定有經濟能力、希望讓子女取得外僑學校入學資格的家庭。
移民署指出，不法代辦業者常利用家長希望子女接受國際教育的心理，宣稱可代辦外國護照，甚至保證符合外僑學校入學資格，藉此收取高額費用。但護照屬證明國籍及身分的重要公文書，依法應由各國主管機關核發，不可能透過金錢購得合法身分，民眾若購買或使用偽造、變造或來源不明的外國護照，除可能蒙受金錢損失，也可能涉及偽造文書等刑事責任。
國境事務大隊大隊長林清芬表示，將持續追查涉案護照來源及相關代辦業者，積極打擊偽、變造證件犯罪，維護國境安全，也呼籲民眾切勿輕信「花錢即可取得外國護照」或「保證可就讀外僑學校」等話術，以免觸法，讓孩子的求學路蒙上陰影。
家長持疑似變造的幾內亞比索護照，替未成年子女申請補蓋入出境章戳時，被移民官發現護照有異，隨即依法查扣並移送司法機關偵辦。 移民署指出，業者鎖定家長希望子女接受國際教育的需求，聲稱可代辦外國護照，甚至保證符合外僑學校入學資格，藉此收取高額費用。 移民署提醒，購買或使用偽造、變造或來源不明的外國護照，除了可能造成金錢損失，也可能涉及偽造文書等刑事責任，應循合法管道確認就學資格。
精華 FAQ
家長持疑似變造的幾內亞比索護照，替未成年子女申請補蓋入出境章戳時，被移民官發現護照有異，隨即依法查扣並移送司法機關偵辦。
移民署指出，業者鎖定家長希望子女接受國際教育的需求，聲稱可代辦外國護照，甚至保證符合外僑學校入學資格，藉此收取高額費用。
移民署提醒，購買或使用偽造、變造或來源不明的外國護照，除了可能造成金錢損失，也可能涉及偽造文書等刑事責任，應循合法管道確認就學資格。
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