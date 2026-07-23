買假外國護照送子女讀台灣外僑學校 家長桃機補章被識破

移民署國境事務大隊查獲涉嫌變造幾內亞比索護照，依法查扣送辦。(移民署國境事務大隊提供)

有家長為讓子女取得台灣的外僑學校就讀資格，竟涉嫌購買變造外國護照 。移民署國境事務大隊近日在桃園國際機場 查獲一起持用變造幾內亞比索護照案件，一名家長陪同未成年子女準備出境時，持台灣護照完成自動通關後，再到公務櫃台要求在幾內亞比索護照補蓋出境查驗章，移民官依程序查驗時，發現護照遭變造，當場查扣，家長移送司法機關偵辦，未成年子女則依法移送少年法庭，原定出國行程也因此取消。

移民署表示，該家長此次出境並無特定目的，不排除是為了在外國護照上補蓋查驗章，才安排這趟出國行程。家長先持自己的中華民國護照辦理自動通關，完成查驗後，再持幾內亞比索護照至公務櫃台申請補蓋出境章。

移民署指出，補蓋查驗章本身並非異常情形，具有雙重國籍的民眾，在簽證效期內出入境時，常會因需求申請於第二本護照補蓋章戳，屬正常作業程序。不過，移民官在補蓋章時，仍會依規定核對第二本護照，因而發現該本護照有異。

經檢視後，移民官發現護照基本資料頁遭抽換，不僅紙張材質與內頁不同，原本內頁具有浮水印等防偽設計，但資料頁卻沒有，印刷品質也有明顯差異。研判不法人士是將真護照拆解、切開縫線後，抽換照片及基本資料頁，再重新黏合，屬於變造護照，因此當場查扣。

移民署表示，去年也曾查獲一起變造幾內亞比索護照案件，目前仍持續溯源追查相關來源及代辦業者。由於價格依個案議定，沒有固定行情，可能高達數十萬美元，主要鎖定有經濟能力、希望讓子女取得外僑學校入學資格的家庭。

移民署指出，不法代辦業者常利用家長希望子女接受國際教育的心理，宣稱可代辦外國護照，甚至保證符合外僑學校入學資格，藉此收取高額費用。但護照屬證明國籍及身分的重要公文書，依法應由各國主管機關核發，不可能透過金錢購得合法身分，民眾若購買或使用偽造、變造或來源不明的外國護照，除可能蒙受金錢損失，也可能涉及偽造文書等刑事責任。

國境事務大隊大隊長林清芬表示，將持續追查涉案護照來源及相關代辦業者，積極打擊偽、變造證件犯罪，維護國境安全，也呼籲民眾切勿輕信「花錢即可取得外國護照」或「保證可就讀外僑學校」等話術，以免觸法，讓孩子的求學路蒙上陰影。