台宗教界對決 民俗專家不滿「尬電」疑用血水治病將提告

台東玄濟宮主事乩身鄔馨茹風波不斷，其言論行徑屢屢引發爭議，成為關注焦點。(翻攝自臉書@霸告)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 台東玄濟宮鄔馨茹被指以血水治病，影片瘋傳引發爭議。

台東玄濟宮鄔馨茹被指以血水治病，影片瘋傳引發爭議。 重點二： 衛生局稽查後未發現明確違法事證，暫未依法裁罰。

衛生局稽查後未發現明確違法事證，暫未依法裁罰。 重點三：民俗專家廖大乙批評其玷汙信仰，擬自費委任律師提告。

台東玄濟宮「尬電師父」鄔馨茹爭議不斷，先前疑讓信眾喝血水並宣稱能治病的影片瘋傳，衛生局稽查評估仍需釐清具體事證，暫未裁罰。但民俗專家廖大乙說，其行徑玷汙傳統信仰，且危害他人，將自掏腰包委請律師提告，破除不法迷信。

鄔馨茹自稱能與外星文明對接，且有濟顛禪師、東方紫微聖人及霄凌天尊等多重身分，因常喊「尬電（God Damn）」被稱「尬電師父」，而其行徑爭議不斷，頻遭踢館，甚至潑穢物；另網路也瘋傳她疑似讓信眾喝血水治病的影片，也遭到檢舉。

由於，影片中出現鄔女起乩將背部刺出血，有人拿紙杯接血水，宣稱有治病功效，更有信徒飲用等畫面，有民眾擔憂有血液傳染疾病風險，且恐涉及醫師法及藥師法等相關規定，向當地衛生局提出檢舉，衛生局也因此派員上門稽查。

但經衛生局人員現場查核及檢視相關影片，認為網路流傳影片的部分畫面疑有剪輯、變造可能，加上現場並未發現明確違反醫師法或藥師法的具體事證，所以暫未依法裁罰，但仍會持續關注蒐證，必要時將依傳染病防治法等相關法令辦理。

不過，民俗專家廖大乙質疑，該影片中前半段，鄔女恐是在行「背血降」，要控制別人想法，而讓信徒飲用血水或是進行自殘、傷害身體的血腥儀式，更絕非正信的正神降駕之舉，他嚴正譴責此類怪力亂神且危害社會大眾健康的荒謬行為。

廖大乙說，要信眾飲用血水，「簡直是倒退回愚昧時代，更嚴重玷汙傳統信仰」，涉及傳染病風險與衛生法規問題，也違反公序良俗，為防止不知情的民眾受騙害病，他將自掏腰包委請律師對提告，維護宗教正道及善良風俗，更破除不法迷信。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

圖為台東縣衛生局赴玄濟宮稽查，針對網路流傳起乩讓信眾飲用血水影片引發的爭議進行了解。(台東縣衛生局提供)