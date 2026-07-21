台積電前副理陳志堅疑遭中共滲透竊密 求刑7年容貌曝光
台積電前副理陳志堅涉嫌遭中共情工人員丁小琥吸收並擬定「藍海計畫」，著手竊取台積電21件高階奈米製程技術機密至中國大陸，並試圖挖角高科技人才赴陸發展半導體，遭高檢署依國安法、營業秘密等罪起訴並求處7年重刑。全案今(22)移審智慧財產及商業法院，稍晚法官將召開移審廷決定他是否繼續羈押。
高檢署指出，此案是國家核心關鍵技術被中共滲透、意圖外流大陸的首例，全案係檢調偵辦大陸長沙人大民族華僑外事委員會委員丁小琥（已歿）在台發展共諜組織發現的「案外案」，意外查出丁透過黃姓商界友人結識陳男，說服陳男竊取台積電奈米製程。
丁小琥是老情工人員，擅長物色接觸軍事人才，過去在台結識最高層級是國防部後指部前中將指揮官王世塗，他對科技領域並不專精，但背後卻有「專業團隊」想得到台積電技術與人才，因而銜命滲透台積電。
起訴指出，陳男擔任台積副理期間，與丁小琥設立中國半導體材料分析公司（CSMAC），由陳男擬定「藍海計畫」，規畫替中國製造半導體基地，挖角半導體人才赴CSMAC工作，滲透台灣半導體產業，最後回流CSMA。
2023至2024年間，陳男為讓丁小琥引介陸方金主、技術專家認可他對半導體製程、材料有相當技術水準，竊取台積電國安與一般營業秘密共21件，並攜回家中研讀、意圖扶植大陸半導體科技發展，遂行「藍海計畫」。檢調今年5月搜索陳男住家並約談相關人員，檢方複訊後將陳男聲押獲准至今。
他被指在擔任台積電前副理期間，遭中共情工人員吸收後，竊取21件高階奈米製程技術與營業秘密，並企圖將相關技術與人才帶往中國發展。 檢方指出，藍海計畫是陳志堅與丁小琥共同擬定的布局，目的在於協助中國建立半導體基地、挖角台灣高科技人才，並將台積電技術與經驗導向陸方。 全案已由高檢署依國安法、營業秘密等罪起訴，並求處7年重刑；案件今移審智慧財產及商業法院，法官稍晚將決定陳志堅是否繼續羈押。
精華 FAQ
他被指在擔任台積電前副理期間，遭中共情工人員吸收後，竊取21件高階奈米製程技術與營業秘密，並企圖將相關技術與人才帶往中國發展。
檢方指出，藍海計畫是陳志堅與丁小琥共同擬定的布局，目的在於協助中國建立半導體基地、挖角台灣高科技人才，並將台積電技術與經驗導向陸方。
全案已由高檢署依國安法、營業秘密等罪起訴，並求處7年重刑；案件今移審智慧財產及商業法院，法官稍晚將決定陳志堅是否繼續羈押。
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