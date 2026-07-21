我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

空服員分享搭機升等祕訣：關鍵在會員等級、提早報到

「台幣長什麼樣？」竟是詐騙開場白 華人在超市險中招

涉貪重判25年 中油前執行長逃亡不成遭逮 再求刑3年半

記者張議晨／高雄21日電
中油前執行長徐漢貪汙一審被判25年，宣判前徐漢剪斷電子腳鐐逃亡，6天後遭大批警力...
中油前執行長徐漢貪汙一審被判25年，宣判前徐漢剪斷電子腳鐐逃亡，6天後遭大批警力攻堅逮捕。（本報資料照片）

中油煉製事業部前執行長徐漢涉貪一審重判25年，他在宣判前夥同林姓通緝犯友人、林姓女友策畫逃亡，剪斷電子腳鐶逃往台東太麻里山區農莊，藏匿多日仍被逮，橋頭地檢署昨依脫逃等罪起訴徐漢3人，建請法院對徐漢判處3年6月徒刑。

在押的徐漢移審法院裁定續押，林女以7萬元交保，林男另案發監執行。徐漢涉貪採購案共11件，收賄總金額約1600餘萬元，另有一千餘萬元現金來源不明。

徐漢先前涉貪被起訴，共羈押498天才獲法院500萬元交保，實施科技監控，他今年3月23日宣判前，涉與女友策畫偷渡大陸。今年3月19日，徐漢帶著20萬元現金、電動砂輪機從住處搭公車至高鐵站，接著轉搭台鐵南下屏東潮州，再轉乘計程車前往萬巒鄉，剪斷腳鐐後，與林男坐權利車前往台東農莊躲藏。

法院發現電子監控遭破壞，發布通緝，檢方掌握林女動向，拘提林女聲押獲准，確認徐漢逃往台東。

徐漢原計畫與女友一起逃亡，卻不知林女早已被緝獲，藏匿期間還跑到附近大賣場購物「透氣」，反而害自己身影全被監視器拍下，3月24日警方發動奇襲，成功逮到徐漢及協助藏匿的林男。

上一則

新聞評論/毒油案 就算中央沒有能力處理，也要懂得學習

下一則

「我是書店店員」 台灣獨立書店聲援香港言論自由

延伸閱讀

助同學走私15度被洩密陸海警 海巡小隊長遭免職求刑5年

助同學走私15度被洩密陸海警 海巡小隊長遭免職求刑5年
竹北天坑案 縣長楊文科一審無罪 時任工務處長判刑

竹北天坑案 縣長楊文科一審無罪 時任工務處長判刑
「連威而鋼都要」桃園經發局前局長朱松偉涉貪 判10年4月定讞

「連威而鋼都要」桃園經發局前局長朱松偉涉貪 判10年4月定讞
長榮集團爆內線交易 張國華家族涉案撈150億 半小時拿出1.2億交保

長榮集團爆內線交易 張國華家族涉案撈150億 半小時拿出1.2億交保

熱門新聞

新北市一名母親為滿足簡姓男友（圖）的癖好，先後幫三名就讀國中、高中的兒子打手槍、口交，再拍性愛影片傳給男友觀看。（記者林孟潔／攝影）

他叫女友替3兒自慰再拍成性愛片 性侵還要求「3P」

2026-07-01 02:24
沙烏地阿拉伯上月向台灣採購價值4,720萬美元的無人機，創歷來任何國家單月最高採購金額。 美聯社

台灣無人機上月最大買家竟是這國 採購逾4,700萬美元

2026-07-13 09:56
陽明交大林姓教授今下午持刀闖入新竹一樂器行，砍殺其姻親紀姓老闆致死，林遭警方開槍制伏，送醫治療中，行凶動機不明。(圖／截自林姓教授個人網頁)

密大博士畢業美籍教授 20多刀砍死連襟

2026-07-14 09:13
高雄市已故呂姓夫婦生前立遺囑指定由次子繼承房地，但次子繼承後未補償，被兄弟姊妹提告後出售房地，贈與妻子370萬元台幣。高雄家事法院判決撤銷贈與，給付手足三人各232萬餘元；可上訴。（本報資料照片）

遺產糾紛 次子獨吞房產未補償手足 變賣贈妻脫產無效

2026-07-14 02:23
中華民國前總統馬英九（右）與大姊馬以南（左）。（本報系資料照）

馬以南聲明：再有以馬英九名義或簽署文件行為將究責

2026-07-16 08:40
不少旅行社、飯店業者會提供旅客接機服務，在接機大廳旅客出口處矮牆，手舉牌子讓旅客下機入境後，一眼就能認出報名的旅行社接機人員，以便直奔飯店或開始行程。圖為讀賣巨人來台時粉絲接機的情況。(本報資料照片)

接機立牌、行李占位 桃園機場8月起開罰

2026-07-19 20:12

超人氣

更多 >
曾自責「對不起他們母子」謝賢辭世 前媳婦張柏芝頭像換黑

曾自責「對不起他們母子」謝賢辭世 前媳婦張柏芝頭像換黑
謝賢辭世 9成遺產留給張柏芝生的兩個孫子

謝賢辭世 9成遺產留給張柏芝生的兩個孫子
謝賢過世4天已火化 謝霆鋒急返港奔喪 謝家低調辦後事原因曝

謝賢過世4天已火化 謝霆鋒急返港奔喪 謝家低調辦後事原因曝
謝賢病逝享壽89歲 謝霆鋒緊急返港送父最後一程 「永遠四哥」遺願曝光

謝賢病逝享壽89歲 謝霆鋒緊急返港送父最後一程 「永遠四哥」遺願曝光
謝賢89歲辭世 前妻甄珍昔淚喊「最後悔和他離婚」 永遠愛妳成追憶

謝賢89歲辭世 前妻甄珍昔淚喊「最後悔和他離婚」 永遠愛妳成追憶