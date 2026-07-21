涉貪重判25年 中油前執行長逃亡不成遭逮 再求刑3年半

中油前執行長徐漢貪汙一審被判25年，宣判前徐漢剪斷電子腳鐐逃亡，6天後遭大批警力攻堅逮捕。（本報資料照片）

中油煉製事業部前執行長徐漢涉貪一審重判25年，他在宣判前夥同林姓通緝犯友人、林姓女友策畫逃亡，剪斷電子腳鐶逃往台東太麻里山區農莊，藏匿多日仍被逮，橋頭地檢署昨依脫逃等罪起訴徐漢3人，建請法院對徐漢判處3年6月徒刑。

在押的徐漢移審法院裁定續押，林女以7萬元交保，林男另案發監執行。徐漢涉貪採購案共11件，收賄總金額約1600餘萬元，另有一千餘萬元現金來源不明。

徐漢先前涉貪被起訴，共羈押498天才獲法院500萬元交保，實施科技監控，他今年3月23日宣判前，涉與女友策畫偷渡大陸。今年3月19日，徐漢帶著20萬元現金、電動砂輪機從住處搭公車至高鐵站，接著轉搭台鐵南下屏東潮州，再轉乘計程車前往萬巒鄉，剪斷腳鐐後，與林男坐權利車前往台東農莊躲藏。

法院發現電子監控遭破壞，發布通緝，檢方掌握林女動向，拘提林女聲押獲准，確認徐漢逃往台東。

徐漢原計畫與女友一起逃亡，卻不知林女早已被緝獲，藏匿期間還跑到附近大賣場購物「透氣」，反而害自己身影全被監視器拍下，3月24日警方發動奇襲，成功逮到徐漢及協助藏匿的林男。