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台中女涉毒駕暴衝 停等騎士遭夾擊不治 釀1死5傷

記者游振昇／台中20日電
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台中市劉姓女子19日涉毒駕開車追撞停等紅燈的六輛汽機車，造成一人死亡、五人受傷，...
台中市劉姓女子19日涉毒駕開車追撞停等紅燈的六輛汽機車，造成一人死亡、五人受傷，劉經唾液毒品快篩檢測有四種毒品反應。(記者游振昇／翻攝)

AI摘要

文章摘要整理：

台中豐原發生疑似毒駕暴衝事故，劉姓女子追撞停等紅燈的6輛汽機車，造成1名機車騎士死亡、5人輕傷，警方採驗後發現她4種毒品陽性，已依法送辦。

台中市劉姓女子昨涉嫌毒駕開車追撞前方停等紅燈的六輛汽機車，造成一人死亡、五人受傷，其中機車騎士左姓男子在汽車間遭夾擊不治，劉經唾液毒品快篩檢測，有四種毒品陽性反應，被警方逮捕依公共危險、過失致死、毒品罪嫌移送。

警方調查，無業45歲劉姓女子昨下午2時許開車，沿台中豐原區中山路往中正路方向行駛，經豐原警分局對面，追撞前方停等紅燈的四輛汽車、二輛機車，包括39歲侯姓男子、37歲左姓男子分別騎乘機車，以及27歲傅姓女子、42歲廖姓男子、43歲林姓男子、63歲鐘姓男子分別駕駛汽車。

左失去呼吸心跳，經消防隊送醫急救不治，他是水利工程員工，昨假日加班，騎車要到工作地點，被夾擊在兩輛轎車間，機車嚴重變形，血流滿地。其他五名駕駛人輕傷被送醫，劉未受傷。

劉稱正接受化療，開車時突然眼前一片黑，員警觀察她精神不濟，施以唾液毒品快篩檢測，呈依托咪酯類、鴉片類、安非他命、卡西酮陽性反應，她否認毒駕，稱正以美沙冬替代療法戒毒。美沙冬是合成鴉片類藥，警方未在她身上及車上查獲毒品，詢後移送。

警方施以酒測，六名駕駛人未酒駕，左由檢察官抽血檢測。目擊者說，劉車速很快，追撞前方汽機車，兩輛機車停在待轉區，竟變「待撞區」，猜想可能又是毒駕。

精華 FAQ

  • 劉姓女子駕車在豐原區路段疑似失控暴衝，先後追撞前方停等紅燈的4輛汽車與2輛機車，造成1人死亡、5人受傷，現場一度相當混亂。

  • 警方觀察她精神不濟，對她施以唾液毒品快篩，結果呈依托咪酯類、鴉片類、安非他命與卡西酮4種陽性反應；她雖否認毒駕，仍被依相關罪嫌移送。

  • 死者是37歲左姓男子，任職水利工程員工，假日加班騎車前往工作地點，卻在事故中被夾在兩輛轎車之間，機車嚴重變形，送醫急救後仍宣告不治。

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