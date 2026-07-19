男大生赤裸「猥褻」13女鞋子 射精至鞋內還錄影發文

台南市一所國立大學楊姓男大生多次闖入東區不同公寓或社區大樓，當場赤裸下身或全裸，持13名女住戶放置門前的鞋子套弄下體，射精至鞋內，還錄影PO網。（本報系資料照）

台南市一所國立大學楊姓男大生多次闖入東區不同公寓或社區大樓，當場赤裸下身或全裸，持13名女住戶放置門前的鞋子套弄下體，射精至鞋內，還錄影PO網；法院判處1年2月徒刑，其中一名女子求償30萬元精神慰撫金，法院認定楊並未侵害其人格權，判決駁回。可上訴。

判決書指出，楊姓男大生於2022年11月至2023年12月間犯案，還將過程錄影上傳至社群媒體推特（現為X），完成後將鞋子放回原位；楊先搜尋網路上的租屋文，尋找確定是租給女性的房間，還前往現場勘查先拍下目標女子的影片，上傳發文「樓上又有新的姐姐入住了，馬上就放了7雙鞋」。

楊接續前往犯案並發文「要開學了好緊張…凌晨2點拿了平時愛玩的9雙鞋子來好好舒壓一下」、「不小心射了有點多^_^，但時間還早還是直接放回去囉」、「讓她再次穿這雙鞋出門時腳底跟精液能有最好的接觸」、「鞋墊前面都被精液覆蓋了 真的為姊姊做到了最好的鞋子保養」。

楊還會搜尋對方的IG帳號截圖生活照並上傳，數名被害人經友人看到楊的貼文告知，才驚覺自己被不明男子盯上、鞋子還被射精；2023年12月10日晚間10時許，楊又從地下室潛入東區一間有12層樓的大樓，在走樓梯至7樓並翻看鞋櫃時，女住戶當場發現通報李姓管理員，報警處理。

台南地院先將楊依犯無故侵入住宅罪，判處拘役20日確定；其餘部分，楊與2名被害人達成調解，辯護人辯稱，楊是因課業壓力大，且缺乏人際互動以致戀物癖而犯案，經接受心理諮商後，再犯率低，請給予緩刑。

法院審酌，楊僅因自己私欲犯案，且將各猥褻行為拍攝影像並上傳社群軟體X，嚴重欠缺端正社會風氣及尊重他人法意識，今年1月依毀損、妨害風化等罪判處1年2月徒刑，不予宣告緩刑。

其中一名被楊姓男大生上傳鞋櫃、鞋子以及射精在布鞋的照片，還發文「樓上新入住姐姐的鞋子～射了很多次了，不知不覺也漸漸變得越來越臭了#打膠#射鞋#掃樓」的女子，提出請求侵權行為損害賠償訴訟指出，楊令她鞋子不堪使用，還對她發布相關貼文。

女子認為受有非財產上損害，請求精神慰撫金30萬元；楊辯稱，行為僅造成鞋子毀損，並無侵害女子自由權及隱私權，如果法院認為有侵害自由權及隱私權，其請求賠償金額顯然過高，應以3萬元或其他適當金額。

台南地院台南簡易庭依刑事判決，認定楊有相關猥褻行為，但其犯行所侵害為女子的財產，為其財產權，難認人格權亦受侵害；且楊非直接、當面對女子所為，難認對其個人法益有何重大侵害。

法院審酌，楊的行為均屬侵害社會法益之罪，並非保護性自主權、身體權、隱私權等個人法益，難謂女子是因其犯行而受損的直接被害人；本案亦無身體、健康、名譽、自由、信用、隱私、貞操等不法侵害人格法益而情節重大者情形，女子請求，為無理由，應予駁回。