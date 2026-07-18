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美籍教授殺連襟案 死者妻：從未爭產 友人：兇嫌妻想重分產

記者黃羿馨／新竹18日電
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鋼琴家許幼莉17日與多名音樂老師、家長及學生前往獻花悼念，並替遭殺害的紀姓店長發...
鋼琴家許幼莉17日與多名音樂老師、家長及學生前往獻花悼念，並替遭殺害的紀姓店長發聲，強調他長年投入音樂教育、熱心公益。(記者黃羿馨／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

美籍教授砍殺連襟案引發爭產疑雲，死者妻子公開否認曾爭產，家族友人則稱大姊不滿分配希望重分配，音樂教室經營與產權安排也成焦點。

美國籍陽明交大林姓教授砍殺紀姓連襟案，遭殺害紀姓店長的妻子王女17日首度發出親筆聲明，鄭重澄清案發前音樂教室未曾更換負責人或股東、教室所在地產權不在任何子女名下，且她與丈夫從未有爭產的意思或行為，盼外界停止訛傳訛，給家人喘息空間。而家族友人則表示，王家大姊認為自己分配較少，希望重新分配。

家族友人表示，王父生前經過審慎考量，將財產分配給3名女兒，當時家人皆已接受安排；不過約3年後，王家大姊認為自己分配較少，對房產及經營權提出異議，希望重新分配，期間也曾前往音樂教室與二妹發生爭執。

王女在聲明中提出3點說明。首先，她表示，案發前音樂教室並沒有更換負責人或股東；其次，音樂教室所在地的產權並不在任何子女名下；第三，她與丈夫「從來沒有爭產的意思及行為」。

據了解，43歲林姓教授娶王家大姐，死者48歲紀男則娶王家二姐，兩人為連襟。涉案音樂教室原由王家岳父經營多年，目前已傳承至第三代，王父將產權過戶給三名女兒共同持有，由王家三妹掛名負責人，實際營運則由具有音樂專長的二姐夫妻負責，紀男擔任店長，處理教室日常經營管理。

該音樂教室鄰近巨城商圈，市值估計逾8000萬元，原由王家第2代經營。王父於2016年過世後，產權由3姊妹共同持有，實際經營則由二姊夫妻接手。教室原公告停業至24日，目前仍未確定何時恢復上課。

家族友人表示，王父生前經過審慎考量，將財產分配給3名女兒，當時家人皆已接受安排；不過約3年後，王家大姊認為自己分配較少，對房產及經營權提出異議，希望重新分配，期間也曾前往音樂教室與二妹發生爭執。

友人指出，王父當年病危時，原本三姊妹都無意接手音樂教室，最後由二姊與丈夫紀男放棄國外穩定生活和高薪工作返台經營。友人也說，目前音樂教室仍有貸款，負責人一直是三妹掛名，大姊則未從事固定工作，林姓教授平時個性較為安靜、孤僻。

談及遇害的紀男，友人表示，紀男生前熱心公益，得知偏鄉學校缺乏鋼琴時，曾主動捐贈鋼琴，也曾提供經濟困難的家長無息分期購買樂器，感嘆：「這麼好的人，竟然遇到這種事情」。

新竹市音樂教室發生命案後，鋼琴家許幼莉17日與多名音樂老師、家長及學生前往獻花悼念，並替遭殺害的紀姓店長發聲，強調他長年投入音樂教育、熱心公益：「他真的不是生意人，而是很熱心的人。」

精華 FAQ

  • 王女表示，案發前音樂教室沒有更換負責人或股東，教室所在地產權也不在任何子女名下，且她與丈夫從來沒有爭產的意思或行為，盼外界停止不實傳言。

  • 友人指出，王父原先把財產分給3名女兒時家人都接受，但約3年後大姊認為分得較少，對房產與經營權提出異議，並曾到音樂教室與二妹發生爭執。

  • 音樂教室原由王家岳父經營，後由3姊妹共同持有產權，三妹掛名負責人，實際營運由二姊夫妻負責，死者紀男擔任店長，教室目前也因命案暫停營業。

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