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幫國小同學走私 台海巡小隊長15度洩密陸海警 免職起訴

記者蔡家蓁／金門18日電
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金門地檢署偵辦金馬澎分署陳姓司法小隊長涉嫌洩漏公務機密及違反國家安全法案件偵查終...
金門地檢署偵辦金馬澎分署陳姓司法小隊長涉嫌洩漏公務機密及違反國家安全法案件偵查終結，提起公訴。圖為岸巡值勤畫面。(圖／金門岸巡隊提供)

AI摘要

文章摘要整理：

金門海巡小隊長涉長期洩漏雷達情資、偷渡查緝資料給友人轉交中國海警，檢方依國安法等罪起訴並求刑5年，海巡署同步免職處分。

金門地檢署偵辦海巡署金馬澎分署陳姓司法小隊長涉嫌洩漏公務機密及違反國家安全法案件偵查終結，認定陳男長期利用職務之便，將海巡雷達情資、查緝資料及偷渡案件資訊外洩，甚至經由友人層轉中國海警總隊，依違反國家安全法、刑法洩密罪及個人資料保護法等罪嫌提起公訴，建請法院判處應執行有期徒刑5年、併科罰金200萬元(台幣，下同)；擔任居間牽線的陳姓友人則求刑4年、併科罰金500萬元。

據了解，陳姓小隊長年約44歲，任職金門岸巡隊超過20年，平日個性活潑外向、善於交際，辦案積極，在同事眼中外交能力強，過去長期負責金門地區偷渡、走私案件查緝，平日工作表現仍屬正常，不少重大偷渡、走私案件均由他承辦。消息曝光後，熟識的同事均感到相當震驚與惋惜，直言「怎麼會是他」。據悉，陳男上有父母，下有妻子及4名子女，一肩扛起全家生計，如今遭起訴並免職，令親友不勝唏噓。

檢方指出，全案源於法務部調查局福建省調查處提供情資，經數月蒐證分析，日前搜索相關處所並查扣相關證物，查出涉案情節橫跨多年。

起訴指出，陳姓小隊長擔任海巡署駐金門地區司法小隊長期間，負責海岸走私及偷渡查緝業務，卻於2017年至2021年間，應國小同學陳姓男子要求，先後13次提供金門海域雷達航跡、雷情資訊及漁船出港查驗、安檢紀錄，協助對方掌握金廈海域走私同業動態，作為經營兩岸蝦苗走私業務之用。

檢方進一步查出，陳姓友人2018年間與一名從事金廈走私的大陸男子合作經營龍蝦養殖場及蝦苗走私生意，該男子其後遭中國人民武裝警察部隊海警總隊吸收成為線民，負責蒐集兩岸走私及偷渡查緝情資。

檢方表示，2019年至2024年間，陳姓友人充當兩岸洩密「白手套」，安排陳姓小隊長接觸對方，並將陳男提供的偷渡案件調查資料、偵查內容、偷渡客個人資料及相關影像、文件等公務秘密，轉交中國海警總隊，經清查共計15次。

檢方認為，陳姓小隊長身為第一線執法人員，卻利用職務接觸偵查秘密及雷達情資的機會洩密，不僅嚴重損害司法警察廉潔形象及海巡保密機制，也使台灣海巡查緝能量、執法動態及偵查內容遭對岸掌握，對國家安全造成重大危害。考量其偵查中坦承犯行、已有悔意，且未查獲收受賄賂等重大貪瀆事證，因此建請法院數罪併罰後，判處有期徒刑5年、併科罰金200萬元。

至於陳姓友人，檢方指出，其為牟取私利，長期利用同窗情誼取得海巡機密，更擔任兩岸洩密管道的關鍵中介，協助中國海警掌握台灣查緝能量，在全案中居於核心角色，因此建請法院判處有期徒刑4年、併科罰金500萬元。

海巡署金馬澎分署表示，陳姓小隊長今年4月16日遭法院裁定羈押後，分署即同步予以停職，並已於16日核定免職處分。該署強調，除全力配合檢調偵辦外，也已啟動行政調查，追究相關主管考監不周責任，全面檢討人員管理及保密機制，持續強化法治教育、保密教育及廉政宣導，防杜類似事件再次發生。

精華 FAQ

  • 檢方指陳姓海巡小隊長利用職務之便，將雷達航跡、查驗紀錄、偷渡偵查資料等公務秘密外洩，供友人掌握金廈海域走私動態，並疑似協助蝦苗走私生意。

  • 起訴內容指出，他在2017年至2021年間，曾13次提供金門海域雷情與查緝資料；另在2019年至2024年間，經由友人層轉中國海警總隊的洩密次數共計15次。

  • 檢方已依違反國安法、洩密罪與個資法提起公訴，建請判刑5年並併科罰金；海巡署則在他遭羈押後先停職，並於16日核定免職，同時啟動行政調查。

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