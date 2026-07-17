經營權引殺機？美籍教授狠砍連襟逾50刀 「身首幾乎分離」

新竹市三民路音樂教室14日發生命案，48歲紀姓店長遭連襟、陽明交大林姓教授持刀砍殺身亡。(記者黃羿馨／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 新竹市音樂教室發生命案，美籍林姓教授疑因家族經營權糾紛持刀砍死連襟，死者全身逾50處刀傷、雙側頸動脈與氣管遭斷，警方與檢方正持續調查。

新竹市某音樂教室命案，擁有美國籍的陽明交大林姓教授涉嫌持藍波刀，闖入教室砍死48歲紀姓連襟店長。法醫昨解剖結合3D電腦斷層（CT）掃描建模，發現死者雙側頸動脈、氣管遭砍斷，身首幾乎分離，全身逾50處刀傷，初判因大量失血死亡，全案依殺人罪嫌偵辦中。

本報系聯合報報導，據悉，林與紀為連襟，兩家人十年前就曾因音樂教室經營權起爭執，但已許久未聯繫，紀妻面對警方詢問語帶保留，只低調稱事發突然，自己也覺得莫名其妙。

警方調查，43歲林男娶了王家大姊，死者紀男則娶王家二姊，兩人為連襟。涉案音樂教室原屬王家岳父所有，在地方經營多年，目前已傳承至第三代，王父將產權過戶給三名女兒共同持有，由王家三妹掛名負責人，實際營運則由具有音樂專長的二姊夫妻負責，紀男擔任店長，負責教室日常經營管理。

據悉，案發當時林男進入教室後，先與紀男交談，隨後突然持刀朝紀男頸部猛砍，紀男倒地後，林男仍持續揮刀攻擊，直到警方趕抵現場前仍未停止，現場血跡大量噴濺，地板布滿血跡。

法醫16日完成解剖，並結合3D電腦斷層（CT）掃描建模還原傷勢，死者雙側頸動脈、氣管均遭砍斷，頸部多處遭刀械重創，傷勢波及重要血管，全身另有50多處穿刺及砍刺傷，初步研判因大量失血死亡。不過新竹地檢署表示，解剖鑑定中，尚待解剖報告才能確認死因。

鄰居談起48歲死者直呼難以置信，表示紀男也是赴美深造的「學霸」，返國後投入音樂教育工作，與林姓教授同樣都是高學歷人才，沒想到最終竟疑因財產問題反目成仇。鄰居說，死者平時待人和善，案發當天上午還看見他如往常送孩子出門。

此外，網路近日流傳分析稱，陽明交大林姓教授涉嫌殺害連襟，疑與妻子長期臥病、生活無法自理，以及遭排除家族事業、股權異動有關。不過，林妻已完成警詢筆錄，檢警調查發現，她雖患有眼疾，但並非外界傳聞所稱臥病在床或無法自理生活，且能完成筆錄。

另據中國時報報導，夫妻倆住學校教職員宿舍深居簡出，室內堆放雜物未整理。林嫌不僅在天花板、玻璃貼滿錫箔紙遮光、也不使用手機，近2年都採遠距教學，成為學生眼中的幽靈教授。甚至傳出他近期情緒控管明顯轉變，指導的研究生全數延畢。校方表示已啟動因應機制，調整授課教師並協助研究生更換指導教授，確保學生受教權不受影響。