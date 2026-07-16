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請求調動不成「取暖」 法官為刪貼文謊報被盗號 罰俸半年

記者林孟潔／台北16日電
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高雄地院法官張浩銘謊報「帳號被盜」，職務法庭15日判罰俸六個月。（本報資料照片）
高雄地院法官張浩銘謊報「帳號被盜」，職務法庭15日判罰俸六個月。（本報資料照片）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：法官張浩銘求調動未成，匿名發文抱怨引發爭議。
  • 重點二：他為刪文向司法院謊報帳號被盜，啟動資安調查。
  • 重點三：職務法庭認定情節重大，判罰俸6個月約66萬元。

高雄地方法院法官張浩銘請求調動不成，在法官論壇匿名發文「取暖」反遭砲轟，他向司法院資訊處謊稱「帳號被盜」，但謊言被戳破。法官評鑑委員會決議報由司法院移送職務法庭，懲戒法院昨判罰款，數額為現職月俸給總額6個月，約台幣66萬元（約2萬美元）。

職務法庭認為，張浩銘擔任候補法官，應保有高尚品格、謹言慎行，而法官遭人盜用帳號是嚴重的資安問題，更可能涉刑事犯罪。張欲刪除貼文而謊報，使資訊處啟動第一級資安事件調查程序，耗費無謂的行政資源與人力成本，更引發媒體大幅報導，降低公眾對法官的信任度，損及司法形象，情節重大。

張浩銘曾任律師，2024年12月23日派任高雄地院候補法官。去年3月10日以雙親扶養、醫療有特別需要，申請優先調動至新北地院，但新北地院不同意。

張浩銘心生不滿，同年5月27日晚間以暱稱「不吐不快」在法官論壇發表標題為「特殊調動法官會議的程序是什麼？」貼文，提及「乙法院是收人的法院，竟然表決不同意，席間還有學長姐表示乙法院是艱困法院，某法官的情況不適合來」、「變相的法官會議的程序跟審查，比審判還要粗糙」、「這樣乙法院統調的時候也可以不用補人了，有人想來還拒絕，不是很艱困嗎？」

貼文一出惹議，張浩銘為平息風波，同年6月4日下午致電、發電子郵件給司法院資訊處，稱貼文不是自己發的、請求刪文，又稱高雄地院資訊室已在查何人盜用帳號、啟動資安調查。司法院資訊處獲報，認為法官帳號被盜屬第一級資通安全事件，立即啟動調查，查出貼文是張的IP發出，且雄院資訊室也未接獲通知。因紙包不住火，張緊急向司法院資訊處道歉。

法評會認為，張謊報帳號遭盜用，與刑法未指定犯人的誣告罪「僅有一線之隔」，且事後一再否認，明顯思慮不周且言行不檢，違反法官倫理規範規定。

職務法庭開庭，張一度以「我現在還是法官」為由聲請不公開審理，稱若將個人、家庭資訊暴露於社會，會造成家庭困擾，也影響行使審判職務，但聲請遭駁回。

張浩銘冀望處分申誡，若罰俸希望總額「兩個月以下」，並說「會繼續做好我的審判工作」。職務法庭認為張未真誠面對錯誤，試圖避重就輕、自我合理化言行，缺自省能力，判罰俸6個月。

精華 FAQ

  • 他因申請優先調動至新北地院未獲同意而心生不滿，於法官論壇以暱稱發文，質疑特殊調動程序與審查過程，並批評乙法院的處理方式與艱困法院情況。

  • 張浩銘為平息風波，致電並寄信給司法院資訊處，謊稱貼文不是自己發的，還說帳號被盜、已啟動資安調查。結果查出貼文確實出自他的 IP，謊言被戳破。

  • 職務法庭認為他身為候補法官仍應謹言慎行，卻謊報遭盜用帳號，造成資安調查、耗費行政資源，也損害司法形象；且事後未真誠面對錯誤，因此判罰俸6個月。

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