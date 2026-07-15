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基隆公共工程綁標行賄弊案 議員曾紀嚴、官員及廠商3人聲押

記者游明煌／基隆即時報導
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基隆市議員曾紀嚴被聲押。(記者游明煌／攝影)
基隆市議員曾紀嚴被聲押。(記者游明煌／攝影)

基隆市何姓營造業者等被檢舉綁標、圍標，並涉嫌行賄官員、勾結議員，以浮報價額方式承包路燈採購及搶修公共工，共約談17名被告。檢調昨(15)晚到今天上午漏夜偵訊，議員曾紀嚴、市政府採購中心楊姓雇員、何男乾泰豐營造公司洪姓會計等3人凌晨被依貪汙治罪條例、政府採購法等罪嫌聲請羈押，其他有6人諭令10到50萬元(台幣，下同)交保、1人限制住居，還有7人仍在訊問中。

檢方昨大搜索市府及議會等處所，約談基市府工務處顧姓科長、傅姓區長、採購中心楊姓雇員等4名市府公務員、議員曾紀嚴，加上何男等12名業界人士共17人列被告，另有7名證人。昨晚到今天凌晨，相關人員陸續送到地檢署複訊。

國民黨議員曾紀嚴、市政府採購中心楊姓雇員、何男乾泰豐營造公司洪姓會計等3人今天凌晨被依貪汙治罪條例、政府採購法等罪嫌聲請羈押，其他有6人諭令10到50萬元交保、1人限制住居。

市府工務處顧姓科長、傅姓區長、何姓營造業者等7人仍在訊問中。

法務部廉政署和調查局北部地區機動工作站分別接獲檢舉，指何男的營造公司等廠商，自2022年起承包基市府路燈採購、搶修公共工程標案時，疑涉綁標、圍標。何男另疑有行賄公務人員，再以浮報價額，並勾結議員動用建議款指定公共工程爆發弊端。

基隆地檢署檢察官昨指揮廉政署、調查局北機站和基隆市調查站，前往何男及涉嫌圍標業者住處、公司，基市府工務處公用事業科和中正區公所、曾紀嚴服務處及議會的辦公室共31處地點搜索，查扣市府和廠商的電腦等證物。

何男掛名總經理營造公司的業務主要承包市府路燈採購、植栽及搶修工程等，涉嫌多起違反貪汙治罪條例和政府採購法案件。17名被告昨分別被帶到基隆地檢署、廉政署、調查站等訊問。

據指出，何姓營造業者以前路燈採購金額約5000萬，近來1年就高達7500萬元，金額逐年增加，疑涉不法。涉案廠商不只一家。

市長謝國樑昨回應，基隆市政府政風處2020年就接獲相關案件檢舉，市政府各局處長時間積極配合檢調單位，市府各局處都在配合司法單位了解和追蹤，會做好市府的工作，全力配合調查。

市府表示，針對市府涉案人員，市長已責成政風處及府內各單位，持續配合司法機關調查釐清案情，後續並將視案件偵審情形，啟動行政肅貪，從嚴從速追究涉案人員行政責任，以嚴懲不法貪瀆的公務員。

精華 FAQ

  • 檢方依貪汙治罪條例及政府採購法，聲請羈押議員曾紀嚴、市政府採購中心楊姓雇員，以及乾泰豐營造公司洪姓會計共3人。

  • 檢調昨大規模搜索市府、議會及相關處所共31處，約談17名被告與7名證人，並查扣電腦等證物，以釐清路燈採購與搶修工程疑點。

  • 案件疑涉廠商綁標、圍標、浮報價額，並行賄公務員及勾結議員動用建議款。市府表示將全力配合調查，並視偵審情形啟動行政肅貪。

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