北市前偵查隊長四度性侵女警 二審仍判7年

台北市警中正第一分局偵查隊前隊長陳彥錦四度性侵女警，高等法院昨駁回陳與檢察官上訴。（本報資料照片）

台北市警中正第一分局偵查隊前隊長陳彥錦四度性侵 女警，甚至選在辦公室犯案，法官不採信他稱雙方是「合意性交」的辯詞，一審依公務員假借職務權力及機會故意犯強制性交罪判刑七年。檢察官與陳皆上訴，台灣高等法院昨維持一審見解，判上訴駁回。

高院指出，陳彥錦否認犯行，稱台北地院判決不當，但他的答辯不足採信；而檢察官主張定刑過輕，然一審已依刑法第57條各款斟酌，量刑沒有違反比例、平等或罪刑相當原則，定應執行刑部分也符合法律授與裁量的恤刑目的，檢方主張無理。

陳彥錦為警察大學66期畢業，曾任法務部前部長施茂林隨扈，歷任刑事警察局、台北市刑大毒品查緝中心、偵5隊長，也曾外派文山一分局、中正一分局偵查隊長，是台北市警察局重點栽培對象。案發後，陳已被免職確定。

2020年9月，陳彥錦趁與女警同車性騷擾，見女方隱忍未發，變本加厲。陳同年12月10日晚間傳A片給女方，再前往女警住處大喊，迫使女方開門要求離開，他趁隙闖入性侵。

同年12月29日晚間，陳堅持搭計程車送女警回家，女方畏懼同事察覺異樣而同意，待兩人抵達住處後，陳再度性侵。隔年12月9日晚間，陳餐會結束後，要求女方開偵防車接送，途中強迫摸下體、口交未遂。

陳彥錦2022年5月31日晚間9時，得知女警調職，將對方帶進個人辦公室內附設寢室，強壓女方說「我要妳牢牢記住我」，要求對方口交遭拒，仍不罷手性侵，並要求女方共眠。待陳休息完畢，從辦公室內監視器畫面確認公共辦公室無人，才讓女方離開。

女警不甘受辱，就醫並向督察室、婦幼警察隊檢舉。陳狡辯是合意性交，檢方根據證詞採信被害人說法，依強制性交罪起訴。

北院依三個公務員假借職務機會犯強制性交罪判陳彥錦各五年、四年十個月、四年六個月徒刑，未遂部分判兩年六個月，應執行七年徒刑。高院認為一審判決無違誤，昨駁回上訴。

民事部分，女警提告請求精神慰撫金等，一審判決陳應賠償100萬6067元台幣（約3.1萬美元），案件上訴中。