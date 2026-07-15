巴威颱風奪命 女大生遭急流沖倒、頭卡護欄亡 救援者嘆：真的很絕望

部落居民趕到救援，合力將受困女子及機車拉起。（圖／民眾提供）

颱風巴威挾帶豪雨，新竹縣21歲鄭姓女大生13日與三名同學騎機車上山露營，因雨勢太大，返程行經竹112線時疑遭急流沖倒，跌入路旁排水設施，送醫不治。事故曝光後，有目擊者在Threads還原驚險救援過程，直言「真的很絕望」，另有自稱死者同行友人留言致謝，感謝伸出援手的人。

受到颱風巴威豪雨影響，竹112線13日路況惡劣，黃泥水夾帶土石不斷湧上路面，整條道路幾乎被泥流覆蓋，積水一度淹過腳踝，山坡及排水設施持續宣洩大量泥水。就在此時，四名女大生原本要去橫山露營，因雨勢太大折返竹東住處，未料遭逢意外。

有目擊者在Threads發文還原救援經過表示，當時看見一輛機車壓著兩名女子被水流沖下，並卡在護欄旁，自己立刻停車下車協助，當時安全帽還被機車及護欄夾住。雖然陸續有民眾停車幫忙，但因機車前方手把卡住護欄，加上水流愈來愈急，只能先將未被壓住的女子救出。 颱風巴威挾帶豪雨，新竹縣21歲鄭姓女大生13日與同學騎機車行經竹112線時疑遭急流沖倒，跌入路旁排水設施，送醫不治。（圖／民眾提供）

目擊者表示，當時一名熱心阿伯因擔心車輛也被洪水沖走，只好先將車開離現場，「我真的很絕望」，因為另一名女子持續被急流沖刷，自己一手抓著護欄、一邊揮手呼救，卻因水勢太猛，沒有人有辦法靠近，自己也幾乎站不住。

他說，之後部落居民趕到救援，但一名較瘦的年輕人差點被水沖走，只能暫停救援；直到約10分鐘後，兩名駕駛大貨車的大哥從五峰方向開來，以車輛阻擋水流，眾人才得以靠近，合力將受困女子及機車拉起。

目擊者表示，救援過程中，兩名大哥及另一名熱心民眾多次滑倒，才終於將女子救至較安全處。另一名脫困女子隨即替朋友實施心肺復甦術（CPR）數分鐘，但始終沒有反應。待水勢稍退後，眾人再將傷者抬到無積水處，不久救護車抵達，自己才離開現場。

貼文下方也有一名自稱是當事人友人的網友留言表示，「我是那兩位女生的朋友，當時被困在另外一邊，真的很謝謝你，我們當時真的很無助，非常謝謝你的幫忙，也謝謝你陪我們到最後，也謝謝其他來幫助我們的人，你們都給了我們很大希望和幫忙。」