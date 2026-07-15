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分科測驗再爆電子作弊 考生偷戴藍牙耳機連線場外手機

記者許維寧／台北15日電
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2026學年度分科測驗於14日下午5時30分考試完畢，部分考生提前完成作答，在鈴...
2026學年度分科測驗於14日下午5時30分考試完畢，部分考生提前完成作答，在鈴聲響起前步出校園。（中央社）

分科測驗首日爆出有學生戴AI眼鏡應試，昨則又查獲三名學生攜帶電子產品，一案為穿戴智慧型手表，另兩案則是戴藍牙耳機入場，三案明確違反規定，將送入考試審議委員會議處。大考中心也宣布，2027學年學測將採取更嚴厲的防弊措施。

昨分科測驗歷史科時，有考生配戴智慧型手表，於查驗身分時發現；另一位考生則是戴著藍牙耳機，於考試正式開始後1分鐘，被監試人員發現，進一步查驗後，發現其耳機正與放置於試場外背包內的手機連線；下午數學乙，又再增列一學生配戴藍牙耳機應試。

大考中心主任張新仁指出，分科測驗簡章明確規範，不可攜帶入座的物品包括具備傳輸、通訊、記憶、拍攝、計算功能的物品，如手機和穿戴式手表、眼鏡、手環、佛珠、耳機以及計算機和電子辭典等物品。上述案例已明確違反規定，都將依規定送入考試審議委員會討論、議處。

因應科技演進，張新仁說，大考中心於2027學年學測，將採取更嚴厲的防弊措施，相關措施包括加重罰則等，詳細內容將需待學測簡章公布。

大考中心統計，昨違規達26件，總數達78件，主要違規樣態仍為未攜帶應試有效證件且未於時間內送達。

精華 FAQ

  • 昨在歷史科與數學乙考試中，共查獲3名考生違規：1人配戴智慧型手表，2人戴藍牙耳機入場，其中1人耳機還連線到試場外背包內的手機。

  • 大考中心指出，簡章明定手機、穿戴式手表、眼鏡、手環、耳機等具傳輸或通訊功能物品都不得攜入座位。上述情況明確違反規定，將送考試審議委員會議處。

  • 因應科技設備愈來愈隱蔽，大考中心表示，2027學年學測將採取更嚴厲的防弊措施，包含加重罰則等內容，細節要等之後公布學測簡章。

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