電機教授闖樂器行刀砍姻親 學生評價兩極：幽靈教授、脾氣好很佛

陽明交大電機工程系林姓教授昨天下午持藍波刀闖入新竹市一間樂器行，狂砍48歲「連襟」紀姓店長卅多刀，警方派出多人圍捕，現場員警開槍制伏準備逃逸的林。(民眾提供)

國立陽明交大電機工程系林姓教授昨(14)天下午持藍波刀闖入新竹市一間樂器行，狂砍48歲「連襟」紀姓店長30多刀，警方接獲樂器行店員報案趕抵，林情緒激動、準備逃跑，警連開4槍擊 中他的雙腿。林遭壓制，送醫治療，無生命危險。紀因傷重，送醫不治，死因與行兇動機待釐清。

大學教授涉殺人案震驚社會，曾有學生在Dcard指出，林男在校內根本形同「幽靈教授」， 透露同學在碩二還沒看過老師，也有人說找不到老師的辦公室跟實驗室，「我同學說他都線上 on call」。

據悉，林獲得密西根大學 電機工程博士後，專長在第三代太陽能電池、半導體元件物理與模擬、ＣＭＯＳ影像感測器元件與電路設計，都是時下最熱門的高科技領域；有學生對他的評價是「是個不錯的教授，不會電人」、「脾氣真的很好」、「很佛，考試超簡單給分超高，上他的課隨便都拿Ａ＋」。

警方昨下午3時接獲樂器行報案，大批荷槍實彈的員警趕至現場，有民眾拍到多名員警站在樂器行門外，林站在樂器行內，左手仍拿著藍波刀，警方見狀喝斥，要求「刀放下」、「丟旁邊」。

林疑似不從，還想逃跑，員警見狀朝林的腿部連開四槍，林中彈後，倒在樂器行門口台階不斷哀號，多名員警上前制伏。警方到場時，屋內尚有6名大人、4名小孩受困，幸未遭攻擊。

林雙腿中彈，無生命危險，但仍需在醫院醫治，尚未製作警詢筆錄。案發後，警方分別前往林妻、紀妻家中探訪，但兩人久不應門，兩人面對警方詢問，語帶保留。經側面了解，兩家人疑因樂器行經營權或家族遺產發生極大爭執。