電機教授闖樂器行刀砍姻親 學生評價兩極：幽靈教授、脾氣好很佛
國立陽明交大電機工程系林姓教授昨(14)天下午持藍波刀闖入新竹市一間樂器行，狂砍48歲「連襟」紀姓店長30多刀，警方接獲樂器行店員報案趕抵，林情緒激動、準備逃跑，警連開4槍擊中他的雙腿。林遭壓制，送醫治療，無生命危險。紀因傷重，送醫不治，死因與行兇動機待釐清。
大學教授涉殺人案震驚社會，曾有學生在Dcard指出，林男在校內根本形同「幽靈教授」， 透露同學在碩二還沒看過老師，也有人說找不到老師的辦公室跟實驗室，「我同學說他都線上 on call」。
據悉，林獲得密西根大學電機工程博士後，專長在第三代太陽能電池、半導體元件物理與模擬、ＣＭＯＳ影像感測器元件與電路設計，都是時下最熱門的高科技領域；有學生對他的評價是「是個不錯的教授，不會電人」、「脾氣真的很好」、「很佛，考試超簡單給分超高，上他的課隨便都拿Ａ＋」。
警方昨下午3時接獲樂器行報案，大批荷槍實彈的員警趕至現場，有民眾拍到多名員警站在樂器行門外，林站在樂器行內，左手仍拿著藍波刀，警方見狀喝斥，要求「刀放下」、「丟旁邊」。
林疑似不從，還想逃跑，員警見狀朝林的腿部連開四槍，林中彈後，倒在樂器行門口台階不斷哀號，多名員警上前制伏。警方到場時，屋內尚有6名大人、4名小孩受困，幸未遭攻擊。
林雙腿中彈，無生命危險，但仍需在醫院醫治，尚未製作警詢筆錄。案發後，警方分別前往林妻、紀妻家中探訪，但兩人久不應門，兩人面對警方詢問，語帶保留。經側面了解，兩家人疑因樂器行經營權或家族遺產發生極大爭執。
林姓電機教授昨日下午持藍波刀闖入新竹市樂器行，朝48歲的連襟紀姓店長狂砍30多刀，造成對方送醫後不治，案件震驚社會。 警方接獲報案趕到後，要求林放下刀具，但他疑似不從且試圖逃跑，員警隨即朝其雙腿連開4槍將其制伏。現場另有6名大人、4名小孩受困，所幸都未遭攻擊。 因為有學生在Dcard形容他在校內像「幽靈教授」，很少見到本人；但也有人稱他脾氣好、給分高、考試簡單，認為他是「很佛」的老師，形成強烈反差。
精華 FAQ
林姓電機教授昨日下午持藍波刀闖入新竹市樂器行，朝48歲的連襟紀姓店長狂砍30多刀，造成對方送醫後不治，案件震驚社會。
警方接獲報案趕到後，要求林放下刀具，但他疑似不從且試圖逃跑，員警隨即朝其雙腿連開4槍將其制伏。現場另有6名大人、4名小孩受困，所幸都未遭攻擊。
因為有學生在Dcard形容他在校內像「幽靈教授」，很少見到本人；但也有人稱他脾氣好、給分高、考試簡單，認為他是「很佛」的老師，形成強烈反差。
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