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竹北天坑案 縣長楊文科一審無罪 時任工務處長判刑

記者郭政芬黃羿馨／新竹14日電
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2022年豐邑竹北建案施工過程釀多次天坑，還曾「吞噬」一輛特斯拉，引發軒然大波。...
2022年豐邑竹北建案施工過程釀多次天坑，還曾「吞噬」一輛特斯拉，引發軒然大波。(本報資料照片)

新竹縣竹北市「豐采五二○」建案涉圖利及天坑案，新竹縣長楊文科與建商等12人遭起訴。新竹地院昨宣判，楊文科無罪，時任工務處長江良淵、承辦人黃彧思讓停工建案違法施工，依圖利等罪遭判刑。豐邑建設負責人劉樹居、總經理邱崇喆未依圖施工導致道路塌陷，各判刑3年6月。

檢方表示，將研議是否上訴。楊文科表示，判決還他清白，支持二名公務員上訴。豐邑建設聲明，將依法提起上訴。

竹北天坑案緣起「豐采五二○」建案2022至2023年施工期間，工地與周邊道路八次坍塌，並發生特斯拉轎車掉入坑洞事件。新竹地檢署認定，建商施工涉偷工減料，楊文科涉在建案停工後介入協調復工，2024年依貪汙圖利罪起訴，求處10年以上重刑。

新竹地院原訂10日宣判，因颱風延至昨天宣判。合議庭認為，楊文科2022年7月31日公開指示成立專案小組釐清事故原因，但專案小組並非法定機關，僅具諮詢性質，是否准予復工仍屬縣府工務處職權，楊文科被控圖利無罪。

新竹縣長楊文科因竹北天坑案被檢方起訴圖利罪，一審獲判無罪，他表示，判決洗刷了莫須...
新竹縣長楊文科因竹北天坑案被檢方起訴圖利罪，一審獲判無罪，他表示，判決洗刷了莫須有指控。(本報資料照片)

判決指出，工務處在鑑定單位尚未提出事故原因鑑定報告前，即核准復工，屬職權範圍內的專業判斷，難認有違反誠信原則或濫用職權；縱使復工後坍塌，行政機關是否濫用裁量權，應以作成行政處分當時客觀情況判斷，不得以事後結果反推復工決定違法。

不過，時任工務處長江良淵、工務處建管科承辦人黃彧思，讓建案於停工期間違法施工，一審認定有圖利豐邑建設及頌恩公司。合議庭指出，兩人默許已因坍塌遭勒令停工的「豐采五二○」建案持續施工，該建案停工期間違法施工77天，建商獲取不法利益3984萬餘元。

江良淵被依圖利罪，判刑5年4月，住處被查扣1483萬5000元不明來源財產，依犯公務員財產來源不明罪，判刑2年8月，應執行6年6月、褫奪公權4年。黃彧思犯圖利罪，判刑5年2月、褫奪公權3年。

建商部分，法院認定劉樹居、邱崇喆未依圖施工、違反建築技術成規，導致工地及周邊道路多次塌陷，危及公共安全，案發後又教唆偽證、提供不實工程文件，依違反建築技術成規、偽造文書及教唆偽證等罪，各判3年6月。

楊文科昨天未出庭，委託律師黃俊華到庭聽判。楊文科在獲判無罪後，在臉書發文表示，誠如法院判決，沒有收受不法利益，沒有與建商利益交換，更沒有個人私利；過去總有人栽贓護航建商，法院已釐清真相。

合議庭表示，建案施工過程竟有H型鋼擋土樁施作長度不符設計、提具不實擋土支撐結構計算書申請危評審查。頌恩副總盧永吉、協理兼工地主任劉進乾、豐邑建設登記負責人黃淑美、李姓法務協理、陳姓、洪姓技師、胡姓包商等被告，各判處4月至2年7不等徒刑。

楊文科說，公共安全、司法正義都不能打折，感謝法官明察秋毫，沒有讓勇於任事的行政判斷遭到不當的刑事化；過去面對抹黑與造謠，他相信清者自清，如今獲無罪判決，證明真相不會被謊言掩蓋，他強調會鐵腕把關，絕不退讓。

精華 FAQ

  • 法院認為他在公開指示成立專案小組後，並未直接介入違法圖利；是否准予復工仍屬工務處職權，且復工屬當時專業判斷，不能以事後塌陷結果反推違法。

  • 時任工務處長江良淵與承辦人黃彧思，被認定默許停工中的建案持續施工，讓業者違法施工77天並獲不法利益，分別依圖利罪等判刑。

  • 法院認定劉樹居、邱崇喆未依圖施工，導致工地與道路多次塌陷，且案後涉及教唆偽證、提供不實文件等情節，因此各判3年6月徒刑。

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